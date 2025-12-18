李亞萍失智》恐憂鬱造成 積極預防與避免危險因子一次看懂

余天妻子、資深藝人李亞萍（右）近日首度上節目，淺談自己出現失智症狀。左為余天。（資料照、記者朱沛雄攝）

〔健康頻道／綜合報導〕現年73歲的資深女星李亞萍近日坦承自己罹患失智症，正在接受治療。據報導，她在節目上直言自己有失智症，醫師推測很可能是憂鬱造成；並且在錄影當日，身體不大穩定；且自己的記憶力明顯退化，甚至在聊天後會忘了自己剛才在跟誰說話。

台南市衛生局衛教資料表示，失智症（Dementia）是一種疾病現象，為一群症狀的組合（症候群），與正常的老化不同，不單純只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，包括有語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，這些症狀的嚴重程度足以影響其人際關係與工作能力。很多家屬都以為患者是老番癲、老頑固，以為人老了都是這樣，因而忽略了就醫的重要性，但是事實上他已經生病了，應該要接受治療。

有些失智症是由特定原因所造成，經過治療之後可能有機會可以恢復，這類型失智症的病因有：營養失調、顱內病灶、新陳代謝異常、中樞神經系統感染、中毒：因藥物、酗酒等。失智症是一個進行性退化的疾病，可分為輕度知能障礙、輕度（初期）、中度（中期）、重度（晚期）。

目前還沒有任何藥物可以治癒失智症，因此如何預防失智症就成為大眾關心的議題，民眾應積極在生活中增加大腦保護因子，同時減少危險因子，以降低罹患失智症的風險，甚至預防失智症的發生。

台南市衛生局表示，應當增加大腦保護因子：多運動（每週至少三次，每次30分鐘以上）、地中海飲食（多蔬果、多五穀雜糧、少動物性油脂、白肉多紅肉少）、多社區參與、維持理想體重（18.5≦BMI＜24，老年人不宜過瘦）。減少危險因子：避免高血壓、高血糖、高血脂，避免頭部外傷，避免抽菸，遠離憂鬱。

