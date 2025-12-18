自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》減重只吃雞胸肉、花椰菜？ 營養師：長期無油恐害胰臟發炎

2025/12/18 14:06

專家表示，減重最好別求快速，長期無油飲食會導致膽結石，當其掉入輸膽總管而塞住時，恐引發急性胰臟炎；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾為了追求快速瘦身，有人只吃水煮雞胸肉和花椰菜，大陸曾傳出女網紅因此釀肚子劇痛，送醫檢查竟發現罹患了急性胰臟炎。馬偕醫院營養師趙強提醒，長期無油飲食會導致膽結石，當膽結石掉入輸膽總管而塞住時，就會引發急性胰臟炎。

趙強於臉書粉專「趙強營養師這樣說」發文分享，這樣的問題不在於「少吃油讓胰臟塞住」，而在於「少吃油養出了膽結石，是結石去塞住了胰臟的出口」。這是間接且物理性的阻塞，而非直接的功能性停滯。

趙強引述研究說明膽源性胰臟炎致病路徑：

●長期無油飲食/極速減重→膽囊缺乏收縮刺激。

●膽汁淤積→膽汁濃度過高，析出結晶，形成膽泥或膽結石。

●恢復飲食或結石掉落→膽結石排出，卡在壺腹部。

●阻塞胰管→這裡才是關鍵，因為膽管和胰管共用一個出口，膽結石塞住出口，導致胰液無法排出。

●胰液逆流/壓力升高→胰酵素在胰臟內被異常活化→急性胰臟炎（Acute Pancreatitis）。

另外，根據衛福部屏東醫院衛教資料指出，胰臟炎的臨床症狀包括：上腹痛或背部疼痛、腹脹、發燒、嘔吐、體重減輕、腹瀉、脂肪便、高血糖、黃疸、腹水、敗血症、腎功能不全及休克、呼吸窘迫等。

日常生活預防及注意事項：1.戒酒及維持理想體重。2.採低脂、清淡飲食。選用瘦肉，依序為雞胸肉、魚肉、牛肉、豬肉。3.採少量多餐進食型態，避免刺激性、產氣性食物，例如：奶、豆類食物、韭菜、洋蔥、青椒等。4.禁止喝含咖啡因及酒精的飲料。5.控制糖尿病，避免高血糖發生，並控制血脂肪濃度，避免高血脂症。6.遵從醫師指示服用制酸劑、胰酵素及其它用藥。7.定期返院門診追蹤治療。

