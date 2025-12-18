基隆長庚達文西微創手術突破2千例 提升在地就醫

基隆長庚醫院達文西手術量突破二千例，降低手術風險，精準醫療。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆長庚醫院自2016年引進首部達文西設備以來，目前院區有2部設備進行達文西微創手術，共有包括一般外科等6大專科，透過達文西手臂的高解析視野與靈活精準的器械操作，在極小的傷口及狹窄的體腔內進行精密手術，降低風險，基隆長庚指出，截至今年11月達文西微創手術已突破2千例，未來將培育更多醫師取得達文西手術資格，提升在地醫療、守護東北角民眾健康。

基隆長庚醫院院長吳俊德表示，達文西手術突破2000例手術，不是一個數字，是2千個家庭的信賴與託付。他強調，院方追求的不是手術量，更重視手術的品質和病患的安全。他指出，透過達文西手臂的高解析度3D視野與靈活精準的器械操作，醫師能在極小的傷口及狹窄的體腔內進行精密切除與縫合，減少出血，降低手術風險。

基隆市副市長邱佩琳表示，很多人都覺得基隆的醫療資源不及雙北市，基隆長庚引進高階醫療設備，讓基隆市民不必舟車勞頓，就近接受達文西機械手臂的精準醫療，讓基隆、北海岸、東北角的民眾都受到妥善的醫療照護。

基隆市議長童子瑋說，他與父親是基隆長庚達文西手術的受益者，這是基隆市醫療能量的一大突破。他認為，基隆不僅提供市民完整的醫療，更可以提供高階、精準的醫療。

院方表示，基隆長庚於2016年2025年分別添購達文西機械手臂設備，應用科別包括泌尿外科、一般外科、大腸直腸外科、心臟暨胸腔外科、婦產科及耳鼻喉科等6個專科，運用於高難度癌症切除與複雜性手術，降低手術風險。

