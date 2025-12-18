成大沙崙醫院動土 預計2031年10月驗收

成大沙崙醫院由總統賴清德等人動土，預計2031年完工。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕成大沙崙醫院今（18）日上午由總統賴清德等人動土，未來包含兒童醫療中心將有664床，急重災事件發生時，也可快速擴充臨時病床，預計2031年10月驗收。賴清德表示，成大沙崙醫院完工後，將大幅改善台南新豐地區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）並兼顧周邊善化、新市、永康乃至北高雄的醫療需求。

成大沙崙醫院由賴清德、台南市副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒、成大醫院院長李經維等人動土儀式，醫藥界、產學界賓客雲集，共同見證南台灣智慧醫療發展的歷史時刻。

成大沙崙醫院包含兒童醫療中心，總病床數共有664床。（台南市政府提供）

成大沙崙醫院基地位於台南市歸仁區高發三路、歸仁十五路、高發二路與大武路一段之間，為「沙崙醫療服務與創新園區」第1期計畫，總病床數共 664 床，包含一般病床、精神病床、加護病床、新生兒與兒童加護、特殊病床等，涵蓋急性醫療、兒童與新生兒照護、重症加護、隔離治療等各種需求。醫療大樓規劃為地下 2 層、地上12層，並設計為醫院主體及兒童醫療中心2棟建築連通體系，以方便不同醫療功能整合與日後擴充。

成大沙崙醫院完工後，預估新豐區每萬人一般病床可從約13.68床提升至約35.65 床，醫療服務量能大幅提升約 160%。此外，也將設有南台灣兒童醫療中心／兒少醫療功能，滿足區域內孩童與新生兒醫療照護需求，並計畫整合精準醫療、生技治療、再生醫學、健康管理與預防醫學功能，以面向未來的醫療需求。

