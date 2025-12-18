健康網》心臟不穩定可以搭飛機嗎？ 醫：有這4狀況要慎重評估

專家表示，3天內心臟有胸悶胸痛、呼吸喘、心臟亂跳，最好要考慮延後旅行計畫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕曾有民眾在飛機上突然發生心律不整的驚險，情急之下下了飛機，事後造成飛機延誤。因此，近期有心臟疾病民眾不免擔心自己搭飛機時，會不會也面臨時同樣症狀。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，症狀穩定的心臟病患者可以搭飛機，但仍有4項原則，若有符合其中之一，就別勉強。

劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，經常聽到病人詢問有關心臟病患能不能搭飛機出國的問題。「我這兩天緊張睡不著，血壓突然高到170，後天就要去日本玩了，還能去嗎」、「這週天氣冷，胸悶好像又發作，過年能出國嗎？」

劉中平說明，有上述問題的病人，當然是應該勸病人不要出國，他也知道出國計畫是病人早已安排好的行程，甚至可能是家族成員們好不容易才決定的日期，臨時不參加會很可惜。

心臟科醫師的建議

劉中平表示，雖然現在國際航班的機艙環境理想，只要沒有嚴重心肺疾病，大概都還能夠撐住行程。只是，誰能擔保病患在途中，會不會突然心律不整發作、突然心臟血管塞住，或是突然發生腦中風。

一般醫師建議，症狀穩定的心臟疾病可以坐飛機，不過若是狀況不穩還是取消旅遊計畫較為保險。然而民眾可能會問，什麼叫做症狀不穩定呢？由於沒有專家可以打包票。因此，劉中平針對心臟病患的出國計畫有以下建議，這4種狀況出現還是別上飛機：

●3天內心臟有胸悶胸痛、呼吸喘、心臟亂跳，要考慮延後行程。

●3天內有呼吸道感染，持續發燒和拉肚子，要考慮延後行程。

●3天內有外傷，傷口滲液或行動不便，要考慮延後行程。

●任何醫師建議不要出國，要考慮延後行程。

劉中平總結，雖然搭飛機旅遊或洽公已經是稀鬆平常，但身體有狀況的時候，面對高空的低壓低氧環境，旅程中的緊張，以及國外不同氣候飲食，容易造成心臟病發作。民眾務必要與醫師好好討論，慎重評估。

