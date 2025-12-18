自由電子報
健康 > 心理精神

李亞萍失智》針灸有幫助 中醫示警：動作慢、走不穩別輕忽

2025/12/18 12:35

近日李亞萍在節目上自承有失智。圖為李亞萍出席余天演唱會。（資料照、記者王文麟攝）

近日李亞萍在節目上自承有失智。圖為李亞萍出席余天演唱會。（資料照、記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕余天日前才證實多年前因罹患攝護腺癌，已將攝護腺全都割掉。老婆李亞萍近日接受節目專訪，也坦承目前已出現失智和失憶症狀，正接受治療。除心理因素可能與失智症發生相關外，中醫師林舜穀提醒，部分失智者常出現動作變慢、走路東到西歪，甚至手抖、動作僵硬，家屬常以為是老化，其實可能是大腦運動控制系統退化所致。

李亞萍於節目中坦言，自己的記憶力明顯退化，常常講完話轉頭就忘記剛剛跟誰聊天。其實失智不只是記憶力退化，常伴隨睡眠障礙、情緒起伏、注意力下降等問題。

余天妻子、資深女星李亞萍（右）近日上節目坦承有失智症狀，甚至將凌晨誤以為下午，出門前被家人阻止才驚覺不對。（資料照、記者陳奕全攝）

余天妻子、資深女星李亞萍（右）近日上節目坦承有失智症狀，甚至將凌晨誤以為下午，出門前被家人阻止才驚覺不對。（資料照、記者陳奕全攝）

對此，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科中醫師林舜穀於臉書專頁「林舜穀中醫師談失智照護」發文表示，部分失智症患者也會出現肌肉無力情況，導致日常生活出現困擾，如：穿衣變慢、杯碗易打翻、走路不穩、手抖、動作僵硬等，這是因為大腦下達指令的精準度出了問題。

此外，林舜穀提及，中醫針灸的頭皮針可刺激「運動區」與「震顫區」，能夠活化大腦皮質運動區的神經活動，提升肢體穩定度與力量控制，如同重新「校準」大腦與身體的協調系統，有助患者動作更順暢。

同時，刺激膀胱經上的「絡卻穴」、「通天穴」、「承光穴」，也可改善四肢氣血流通，增強手腳的控制力與靈活度，搭配復健與日常活動訓練，效果更佳。

林舜穀提醒，日常生活出現動作變慢、抖動或容易跌倒千萬別輕忽，透過中醫針灸刺激神經活性，加上耐心陪伴與訓練，有助失智患者重新找回穩定與自信的步伐。

資深藝人李亞萍（右）近日接受節目專訪坦承，目前已出現失智和失憶症狀，正接受治療。左為余天。（資料照）

資深藝人李亞萍（右）近日接受節目專訪坦承，目前已出現失智和失憶症狀，正接受治療。左為余天。（資料照）

