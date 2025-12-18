自由電子報
健康 > 杏林動態

三高年輕化！成人健檢下修至30歲 逾30萬青年受惠

2025/12/18 11:07

許多年輕族群自覺健康良好，對慢性病風險警覺性偏低。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕不少青壯年的年輕人對自己的健康警訊缺乏關注。成人預防保健服務下修至30歲，已有逾30萬名青年受惠；同時最新調查也揭示，我國30歲以上國人三高盛行率已明顯攀升。衛福部國健署指出，30至39歲族群中，高血脂盛行率達18.7%、高血壓9.7%、高血糖2.5%，三高呈現年輕化趨勢，顯示慢性病防治必須提早啟動，不能再等到40歲才介入。

許多年輕族群自覺健康良好，對慢性病風險警覺性偏低，但依據113年十大死因統計，三高相關慢性病已占十大死因的50%，是影響國人健康與醫療負擔的重要關鍵。2019至2023年國民營養健康調查也顯示，30歲以上國人三高盛行率隨年齡增加而明顯上升，凸顯早期預防的重要性。

為因應慢性病年輕化與現代生活型態改變，國健署自今年1月1日起，正式將成人預防保健服務年齡由40歲下修至30歲。國健署長沈靜芬表示，希望國人從30歲開始就把健康當作最重要的投資，透過定期檢查及早掌握健康數值，才能在疾病尚未發生前就有效介入，降低未來醫療與照護負擔。

沈靜芬指出，成人預防保健服務不只是單次健康檢查，而是一套完整的健康促進策略。透過檢查結果，醫療院所可協助民眾進行風險分層，提供飲食、運動、體重管理等具體建議，必要時也能及早轉介，避免篩檢流於「只看數字、不改行為」。

統計至114年11月，已有超過30萬名30至39歲民眾使用人生首次成人預防保健服務。醫療體系透過「早期發現→生活型態介入→降低疾病風險」的流程，協助年輕族群建立健康意識，減少未來罹患慢性病的機率。

成人預防保健服務也依年齡分級，提供最適合的檢查頻率。目前規劃為30至39歲每5年1次、40至64歲每3年1次、65歲以上每年1次。檢查內容涵蓋健康行為調查、身體檢查、抽血與尿液檢驗，以及衛教諮詢，可針對血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能與身體質量指數等6大常見問題及早掌握。

為提升服務實質效益，114年起衛教諮詢內容也進一步強化，新增慢性疾病風險評估、腎病期別提示，並提供每週運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等具體建議，協助民眾將檢查結果轉化為日常行動。

沈靜芬強調，成人預防保健服務並非有症狀才需要，慢性病在初期多半沒有明顯不適，定期檢查可協助民眾建立個人健康基線，及早發現異常趨勢，並與醫療人員討論後續處置。她呼籲30歲以上國人善用資源，從規律運動、均衡飲食、戒菸等生活習慣做起，啟動長期健康管理。

全國目前已有7千家醫療院所可提供成人預防保健服務，民眾可以上網查詢及預約，詳情請查詢國民健康署「健康九九+」。

113年10大死因。（衛福部提供）

