健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》控糖族必看！營養師曝5大升糖最快水果排行榜

2025/12/18 18:03

營養師李婉萍表示，西瓜水分含量高，吃完血糖飆升最快速，建議1天最多攝取1碗，切記千萬不要打成西瓜汁飲用；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣四季盛產多樣水果，許多人也認為水果富含各種維生素，多吃有益健康。對此，營養師李婉萍表示，水果吃多並非對健康均有益，並特別指出西瓜、鳳梨、熟香蕉、芒果、葡萄等5種水果升糖最快速，尤其西瓜吃完血糖飆升最快速，切記不要打成果汁飲用。並強調想要安心吃水果，必須懂得掌握份量，才能吃得滿足又健康。

李婉萍於臉書專頁「李婉萍營養師」發影音指出，大家以為水果都很健康，但以下5種水果升糖速度超快，攝取時務必注意是攝取量，以免導致血糖飆升：

西瓜：水分含量高，吃完血糖飆升最快速，建議1天最多攝取1碗，切記千萬不要打成西瓜汁飲用。

鳳梨：鳳梨越熟，甜度就越甜，吃下熟鳳梨，升糖速度就會像是坐雲霄飛車般，每天建議攝取量吃2個手掌心大小剛剛好。

熟香蕉：香蕉皮一旦出現黑點，代表澱粉變糖分，此時吃下血糖也會跟著飆高，建議攝取量1天吃1根即可。

芒果：芒果本身即是甜度很高的水果，常常一不小心就攝取過量，建議攝取量1天最多只能吃1碗。

葡萄：葡萄雖然小小一顆，但常常讓人一吃就停不下來，一旦吃多，血糖很快就超標，建議攝取量每日最多吃10顆。

此外，糖友常以為水果好甜就不能吃，只要抓好份量，也能輕鬆吃！李婉萍曾於臉書發文表示，1份水果約為60大卡，也就是含有15公克的糖分，一般來說，糖友建議1天吃2份水果即可，例如：10顆葡萄、30顆小番茄、半顆芭樂、1小顆蘋果等約為1份，了解1份份量後，輕鬆換算不超標，糖友也能開心吃水果。

