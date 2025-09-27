自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感疫苗自費、公費比一比 今年多了鼻噴式選擇

2025/09/27 23:04

流感已進入流行期，板橋德威內科診所院長王威堯說，施打後大約需兩週可產生足夠抗體。（德威內科診所提供）

流感已進入流行期，板橋德威內科診所院長王威堯說，施打後大約需兩週可產生足夠抗體。（德威內科診所提供）

〔健康頻道／綜合報導〕自從新冠肺炎施打疫苗以來，全民對接種疫苗的程序都駕輕就熟，今（2025）年下半年自10月1日公費流感疫苗開打，符合資格的人員將依序安排施打，不過今年市面上也引進不少自費流感疫苗，供民眾選擇，因進貨量不一，敬請民眾自行向醫療院所詢問費用。

板橋德威內科診所院長王威堯表示，今年流感疫苗，不論是自費或公費疫苗都是3價疫苗，這是因為世界衛生組織發現，自2020年後B型流感山形Yamagata株，已沒有在自然界中發現，銷聲匿跡，所以從疫苗選單中移除，所以全世界2025年的流感疫苗都是3價，不是採購的問題喔！

王威堯說，今年引進疫苗，若你不在公費之列，要自費施打。他提供建議，引進台灣使用生力軍─AZ能三價鼻噴式流感疫苗，讓怕肌肉注射的2歲至未滿18歲族群，可以考慮使用。鼻噴式疫苗，因為是減毒疫苗，保護力不錯，但副作用不適感發生機會較高，也不適合使用類固醇或免疫抑製劑等免疫力低下或免疫不全的青少年使用。首次使用者，於接種後30分鐘觀察後無過度反應，再行離開醫療院所。

健康網》流感疫苗自費、公費比一比 今年多了鼻噴式選擇

疾管署表示，流感疫苗包括不活化疫苗及活性減毒疫苗，不活化疫苗接種後不會造成流感感染；活性減毒疫苗內含的病毒株經減毒處理，無法在人體內有效複製，亦不會造成感染。佐劑是疫苗藥品可能的組成之一，主要功能為協助誘發、延長或增強對目標抗原產生免疫反應。

對於65歲以上長者，王威堯表示，若已是免疫力退化，可以選擇自費接種含佐劑疫苗，提高抗體保護性與延長保護時間，對抗流感更有利。

不過，疾管署說，接種季節性流感疫苗後48小時內如有發燒反應，應告知醫師曾經接種過流感疫苗，作為診斷參考。接種48小時後仍然持續發燒時，應考慮是否另有其他感染或引起發燒的原因。

公費流感疫苗在醫療院所，除了國光疫苗並無自費選項外，其餘皆可以自費施打，雞胚胎蛋培養疫苗不分廠牌價格約1000元，細胞培養疫苗約1500元，佐劑疫苗約2000元。

噴鼻式疫苗也約為2000元。疾管署表示，任何疫苗施打，須經醫師評估後施用。美國疾病管制中心建議，鼻噴式流感疫苗可與其他疫苗（活性減毒或不活化）同時接種，若無法同時接種另一種活性疫苗，建議與該活性疫苗間隔至少四週再接種。至於與不活化疫苗之間，則可間隔任何時間接種。

