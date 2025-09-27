自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》大S病逝掀打疫苗熱潮 醫：下半年還是要再打

2025/09/27 23:00

大S在日本因流感引發併發症病逝，當時掀起搶打流感疫苗風潮，高雄市衛生局叮嚀，上半年打過疫苗，下半年還是要再打，別讓保護力中斷。（取自大S IG）

〔健康頻道／綜合報導〕大S今（2025）年春節期間赴日本旅遊時，因感染流感併發肺炎過世，享年48歲，消息傳回台灣，掀起國人搶打流感疫苗，一時全台流感大缺貨。高雄市衛生局表示，年初就算已接種過流感疫苗，下半年還是要再施打，尤其是高風險族群。

去年死亡族群 仍以長者居多

高市衛局說，每年病毒株都不同，上半年打過，約6個月保護力開始下降。依疾管署在2024年10月至今流感併發重症統計，長者（65歲以上）還是要多加小心，1321人確診，366人不治死亡，占比為30.07%。

值得注意，除了銀髮族之外，50-64歲病例通知為524人，其中106人死亡，中壯年族群的死亡風險快接近1成。疾管署表示，2023年確診病例1058人，死亡248人，2024年幾近翻倍成長。有人說是疫後時代，目前季節性流感係指感染H1N1、H3N2之A型流感病毒，及/或B型流感病毒所造成之流感。

流感通常1週內康復

致病原為流感病毒，常引起發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛等，但通常在1週內可康復。流感病毒可分為A、B、C及D四種型別，其中只有A型與B型可以引起大規模的季節性流行，且A型流感病毒除了感染人類外也可感染動物，還可能出現跨物種間的傳播，而B型則至今只曾出現在人類。

流感的症狀比一般感冒來得嚴重，病程持續時間也較長，且其他流行病學特徵仍有差異。流感除了爆發流行快速、散播範圍廣泛等特色之外，還會產生嚴重併發症及死亡。

流感引發併發症 恐成致命一擊

尤其是65歲以上長者、幼童、孕婦、免疫功能不全者及具慢性疾病等高風險族群，可引起細菌性肺炎、病毒性肺炎、腦炎或腦病變、心肌炎或心包膜炎及在使用aspirin之兒童病人引起雷氏症候群（Reye syndrome）等併發症。定期接種流感疫苗，是預防流感併發症最有效的方式。

年初多位中外名人也殞落

與大S也一樣在過年期間染上流感，引發併發症不治還有中國藝人梁祐誠。梁祐誠最初只以為患上普通感冒，沒想到病情迅速惡化，最終導致中樞神經感染在醫院病逝，「當時身邊沒有一個親人在場。」

還有年僅53歲的前美國職棒大聯盟投手史考特．索爾貝克（Scott Sauerbeck）今年2月死於流感併發症。他曾是名著名左投手，在匹茲堡海盜隊、波士頓紅襪隊、克里夫蘭印地安人隊和奧克蘭運動家隊等，都有顯赫的戰績，沒想到被流感襲擊，再強壯的體魄也不敵病毒入侵。

