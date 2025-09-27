自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感來勢洶洶 22縣市疫苗準備好了！

2025/09/27 22:54

全國各縣市衛生局處對於施打公費流感疫苗，都很有經驗，今年流行期提早報到，疾管署呼籲，首階段符合資格的民眾，請於10月1日起儘速施打。（資料照，彰化縣政府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕流感一直是進入秋冬很煩心的呼吸道傳染病，根據疾管署資料顯示，去（2024）年通報病例數2453例，確診數1908例，其中死亡人數為470例，是近3年最高。

本（9）月14日-20日類流感就診人次呈上升趨勢，急診就診病例百分比超過流行閾值，社區呼吸道病原體以流感為多，比往年更早進入流感流行期。

社區流感病毒竄起 以A型H1N1為主

疾管署表示，近4週合約實驗室監測顯示，社區呼吸道病原體以流感病毒為多。流感病毒以A型H1N1為主，惟A型H3N2 占比上升。

本流感季（自2024年10月1日起）累計流感併發重症病例2174例，其中529例死亡，均以感染A型H1N1為多。

花蓮自29日起 優先安排接種公費疫苗

衛福部長石崇良25日宣布，10月1日起擴大公費流感抗病毒藥物使用對象；而花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖受災安置收容所，即日起先一步優先擴大用藥，並提前於29日安排接種公費流感疫苗。

疾管署今年再將「疫苗接種行政電子化系統（NIAS）」優化，家長可掃描學校提供的流感疫苗QR code或點選簽署連結，即可線上填寫相關資料與簽署意願。（疾管署提供）

此外，其他11類施打對象10月1日起開始展開一年一度公費流感接種：以下是本次11類民眾：
首波開放施打對象共有11類

●滿6個月以上至國小入學前幼兒。

●國小、國中、高中、高職學生及五專1至3年級學生（不含附設補習學校）。

●孕婦。

●6個月內嬰兒的父母。

●55歲以上原住民。

●65歲以上長者。

●幼兒園及居家托育人員（保母）。

●安養/長期照顧（服務）等機構對象。

●醫事人員及衛生防疫相關人員。

●禽畜養殖及動物防疫人員。

●潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病及重大傷病患者）。

第2階段自11月1日開打 50歲以上成人

疾管署已採購共647萬9,080劑公費流感疫苗，後續可視實際需求，額外增購20萬劑，較去年增加約4.2萬劑。依世界衛生組織（WHO）建議採購三價流感疫苗。國光307萬7,560劑、葛蘭素史克170萬750劑、東洋藥73萬1,310劑、賽諾菲59萬1,380劑、高端37萬8,080劑。

國產疫苗國光、高端 須3歲以上才可接種

葛蘭素史克、東洋藥、賽諾菲疫苗皆可讓6個月以上嬰幼兒施打；國光、高端疫苗須3歲以上才可接種。

健康網》流感來勢洶洶 22縣市疫苗準備好了！

各縣市衛生局處表示，接種公費流感疫苗通常無法挑選廠牌。公費疫苗由政府統一採購和配送，醫療院所會依據「先到貨、先鋪貨、先使用」的原則，以現有疫苗「隨機」分配給民眾接種。若民眾到場不願意打某廠牌疫苗，建議改採自費挑疫苗接種。

新竹市提供夜間施打 衛生所加開幼兒場次

各縣市已非常有經驗完成施打佈局，逾半衛生局處為民眾製作疫苗地圖、表格，讓前往醫療院所施打民眾，一鍵掌握掛號費情況，非常貼心。新竹市提供夜間衛生所幼兒加場次服務，讓爸媽省下掛號費又免去醫療院所施打時，易遭其他病患感染的風險。

為了怕民眾施打時無法掌握正確時間，也更可以有效控制疫苗數量，新北市、台中市、台南市、彰化縣延續過去新冠疫苗預約方式，受理前一天預約與取消作業。

除了疾管署配置公費疫苗數量，其他離島縣市自購疫苗數較少外。六都有4都加價萬劑以上。其他縣市，以彰化縣委請再購買4000劑為最多、其次為雲林縣3500劑。

22縣市醫療院所疫苗資訊網站：

台北市 新北市 桃園市 台中市 台南市 高雄市 基隆市 新竹市 嘉義市 宜蘭縣 花蓮縣 新竹縣 苗栗縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 屏東縣 台東縣 金門縣 連江縣 澎湖縣

（以上資訊內容皆以各縣市政府公布為主）

