分科測驗登場》考前一夜比考試更關鍵！ 醫授「不焦慮入睡術」

醫師提醒考生及家長們，考前一天不要再硬塞內容，睡得好比較重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明天就是全國大學分科測驗的大日子，對許多考生與家長而言，這一夜往往比考試本身還難熬。如何避免考前焦慮、睡不好，讓大腦明天能以最佳狀態應考？花蓮慈濟醫院成癮精神科主任陳紹祖建議，考生們考前不要再硬塞內容、練習腹式呼吸法，以及睡前不要吃太飽或餓肚子。

陳紹祖指出，雖然大學錄取率高，但對於有些想要進入頂尖大學科系的考生來說，還是會有某種程度的壓力，若本身個性比較容易緊張的考生更可能出現焦慮、失眠或睡不好的情況，但是要特別提醒考生及家長們，考前一天睡得好，比多讀十頁更重要。如果平時沒有吃安眠藥的人，千萬不要考前突然吃安眠藥，不然次日頭腦反應會變慢，以前記得的東西會想不起來，嚴重影響考試成績。

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陳紹祖也說，考生們及家長要了解不管考試結果如何，人生很漫長，在考場上，只要發揮平常的實力及努力就好，追求目標不一定一步到位，給自己太大的壓力，恐怕會反效果。

至於苗栗建臺高中發生報名烏龍未及時更正，有考生受到影響，陳紹祖則建議，受影響考生當初未注意到報考科目錯誤，現在能做的就是靜下心來，把可以掌握握的科目考好，其餘等考完試之後再想。

如果真的焦慮到難以入睡可否吃抗焦慮藥助眠？陳紹祖建議，現在是有一些Beta-blocker（乙型阻斷劑）可抗焦慮，但是必須要有醫師處方，而且最好是做腹式呼吸法，若之前有做冥想、正念練習的考生也可以如常照做。

給考生的3大放鬆守則

●考前不再「硬塞」內容

放下書本才能讓腦袋消化吸收。陳紹祖建議，晚上9點後就停止唸書，轉為做輕鬆複習或聽音樂、畫重點筆記即可。這樣能避免大腦過度活躍，影響入睡。

●呼吸放鬆，睡前冥想3分鐘

可試試「4-7-8呼吸法」：吸氣4秒、憋氣7秒、吐氣8秒，重複4輪，幫助大腦與身體進入休息模式。或閉眼聆聽自然音效，有助安穩入眠。

●慎選睡前飲食，不吃太撐或太空

睡前1小時可吃些助眠食物如：香蕉、牛奶、無糖豆漿、堅果或小份燕麥。避免高糖、高油、高咖啡因食物，以免刺激腸胃與神經系統。

若睡前肚子餓，可以喝一些牛奶或無糖豆漿。（圖擷取自freepik）

給家長的2大貼心提醒

●別一直問「有把握嗎？」

考前過多關心反而讓孩子壓力倍增。多用支持性的語言：「你已經很努力了」、「我們以你為榮」，比重複叮嚀更能安定孩子情緒。

●今晚也要睡飽，別緊張過頭

家長若睡不好，隔天陪考可能更緊張、影響孩子情緒。可提早準備好明天物品，提早上床，練習深呼吸放鬆法。

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