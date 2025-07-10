分科測驗登場》增記憶力、助放鬆 營養師推「1黃金營養素」

營養師分享，睡前1小時補充含「鎂」的白木耳露搭配香蕉牛奶，或燕麥黑豆豆奶，有助於提升記憶、放鬆心情；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕114學年度大學分科測驗將於明天（11日）及後天（12日 ）舉行，全國共有3萬9190名考生報名。此時，相信有許多考生進入衝刺期，拚命背誦，但一不小心便會出現「睡前唸到腦袋脹，隔天忘光光」的情況。營養師薛曉晶分享，這與「睡前營養」有關。睡前1小時補充含「鎂」的白木耳露搭配香蕉牛奶，或燕麥黑豆豆奶，有助於提升記憶、放鬆心情。

有關於考生在大考前的營養關鍵，薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，真正決定記憶能否留下來的關鍵時刻，並不是「讀書的當下」，而是「睡著後的90分鐘」。

請繼續往下閱讀...

根據科學研究指出，人在入睡後的第1-第2個睡眠週期，也就是前90分鐘內，大腦會把白天記下的短期記憶「轉存」為長期記憶，就像把桌面檔案備份到雲端。而這段記憶備份能否順利完成，關鍵就藏在1項營養素——「鎂」。

她提到，2021年刊登於《BioMetals》的研究表明，鎂能夠穩定大腦神經傳導，幫助神經突觸之間有效整合訊息，維持興奮與抑制間的平衡，讓腦中資訊井然有序，順利「存檔」。換句話說，鎂就是讓孩子「睡得對、記得住」的最佳幫手。

營養師指出，鎂能夠穩定大腦神經，讓孩子「睡得對、記得住」；圖為情境照。（圖取自freepik）

薛曉晶指出，想讓孩子在考前靠飲食協助大腦運作，不妨掌握「睡前1小時黃金補鎂原則」，讓孩子遠離手搖杯和炸雞，改吃富含鎂、植物蛋白與低GI碳水的組合，不但不脹氣，還能幫助身心放鬆、進入深層睡眠。她推薦2種搭配組合：白木耳露加香蕉牛奶及燕麥黑豆豆奶。這些食材本身含有天然鎂、色胺酸、B群等助眠營養素，有助於記憶強化、放鬆身心。

她補充，搭配簡單的入睡儀式，例如泡腳、熱敷、翻閱紙本書，也能有效協助大腦切換至「備份模式」，讓白天學過的知識，在夢中歸位、記憶深植。

相關新聞請見

大學分科測驗3.9萬人報名 今日下午開放看考場

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法