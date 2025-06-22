林芳郁罹失智》名醫難忘恩師暖舉 默默學習「這個習慣」

前衛生署長林芳郁近日驚傳罹患失智症。醫師陳志金說，「林芳郁老師是一位認真的心臟外科教授」，自己也默默學習他的風範。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症，他的妻子、整形外科名醫林靜芸化身為照顧者，並且將照顧的心情集結成書「謝謝你留下來陪我」。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金說，「林芳郁老師是一位認真、謙虛的心臟外科教授」，他每天下刀後都會到病房在白板上畫出心臟解剖圖，為接下來要開刀的病人和家屬講解如何進行手術與可能的風險，「我自己也默默學下這個習慣」！

陳志金在臉書「Icu醫生陳志金」上分享，看到師母林靜芸寫到林芳郁老師罹患失智症，原來已經5年，師母從１位整形外科名醫轉換為照護者身分，從挫敗中學習照顧、正視疾病，她把心路歷程撰寫成「謝謝你留下來陪我」，值得來看。

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陳志金說，對林芳郁老師的印象始於30年前，當時自己還是見習醫師，老師用「迷宮手術」（Maze surgery）治療心房顫動（一種容易造成腦中風的心律不整），用外科的方式，治療一個在那個年代普遍上認為是內科疾病的心房顫動，「我覺得非常的神奇！」

陳志金接著說，「迷宮手術」是在心房上用刀劃上像「迷宮」一樣的間隔，這些疤痕組織，可以阻斷「心臟電信號」亂傳，讓心臟可以維持規律跳動。學長們都說老師的手很巧，他看到的老師，說話總是輕聲細語、溫文儒雅，很能夠安撫焦慮的病人和家屬，讓他們感到安心。

對陳志金影響最深遠的，莫過於林芳郁老師每天下刀後到病房，約好接下來要手術的病人和家屬，到病房的小教室，在白板上畫出心臟的解剖圖，向他們講解手術如何進行，有什麼風險等等，就像是在幫學生上課一樣。「從那個時候開始，我自己也默默的學下這個習慣。」陳志金這麼說著。

陳志金坦言，知道老師罹患失智症，雖然不捨，但是也覺得很慶幸，還好有師母的陪伴，在師母細心照顧下，老師的病況比較穩定。

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