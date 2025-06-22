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林芳郁罹失智》學者列4飲食1習慣 守護大腦健康
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紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕台灣心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症，震驚各界。其妻子整形外科醫師林靜芸化身為照顧者，將這段日子記錄下來，撰寫成《謝謝你留下來陪我》一書，而今（22）日正是此書發表的日子。對此，營養學者洪泰雄也分享，面對失智症照護，適當的飲食調整也很重要，他列出幾個對大腦有益的飲食習慣，如每天1碗深綠色蔬菜及活動30分鐘以上、每週攝取3次以上的深海魚等。
洪泰雄在臉書專頁發文指出，曾任3家醫學中心院長的名醫林芳郁，罹患失智症後，在愛妻林靜芸醫師的陪伴下，一路經歷了從初期記憶混淆，到深夜街頭遊走30公里的病程轉變。
林靜芸為他安排閱讀、寫小學習作本、陪他在精神科病房住院，也陪他一圈又一圈地繞行大安森林公園。在他病情日漸好轉後，林靜芸也寫下《謝謝你留下來陪我》一書，真摯的記錄他們的照護歷程，也說出了千萬家庭面對失智時的心聲。
「飲食，不是萬能；但它從不無能。」面對失智症，洪泰雄強調，可以努力從飲食調整做起，透過適當攝取抗發炎營養素、腦神經保健食物，在疾病「還沒發生」時就守住健康底線。在初期出現症狀時，幫助腦部延緩退化；在家屬精疲力竭時，給予體力與希望的支持。
對此，洪泰雄也列出了5個對大腦有益的飲食習慣，幫助民眾為未來的自己準備1張強壯的大腦保單：
●每天至少1碗深綠色蔬菜：如花椰菜、芥藍、羽衣甘藍。
●每週3次以上的深海魚，或是補充亞麻籽油、魚油。
●每天30分鐘以上的活動與光照。
●減少加工食品與糖分，避免高血糖造成腦部傷害。
●和家人一起吃飯、一起聊天，讓大腦動起來、心也暖起來。
最後，洪泰雄分享，失智，不只是醫療問題，更是我們的生活課題。失智症是個長路，而飲食就是我們手中微小但堅定的光。它也許不能讓時間倒流、改變結局，但能讓我們陪患者久一點、清醒一點、柔軟一點。
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