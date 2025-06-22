林芳郁失智5年 林靜芸談照護心路歷程：他想回到我的星球

整形外科醫師林靜芸。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕心臟外科權威林芳郁曾任國內3大醫學中心院長，更在醫療領域留下許多重要貢獻，5年前卻罹患失智症，其妻子、整形外科名醫林靜芸為完成丈夫願望，今日宣佈成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，會中致詞一度哽咽、說不出話，坦言公開林芳郁的病情讓她非常心痛，但公開後也獲得很多人的鼓勵與幫助，呼籲有同樣情況的照顧者，公開沒什麼可怕，務必尋求外部資源協助。

林靜芸今日出席「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立儀式，致詞時一度哽咽、在台上說不出話，回憶起林芳郁的照顧過程，她說，照顧林芳郁最辛苦的是一開始，他們根本不知道面對的是什麼疾病，林芳郁的行為也跟平時不一樣，她只能整天跟在林芳郁的後面，但也幫不上忙。

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「有一陣子我整天罵他說，你是不是外星人、你是什麼地方派來的人，你把我先生藏到哪去了，趕快把我先生還我」，林靜芸表示，他們本來是最好的情人，如今卻像是在不同的星球，甚至有一次，林芳郁在大安森林公園走了13圈不肯回來，她本來不懂為什麼丈夫會這麼做，「我後來才了解，他很努力、很努力用他的方法，想要回到我的星球。」

林靜芸提到，她一開始捨不得公開林芳郁的病情，林芳郁就等同於她身上的一塊肉，要承認這塊肉已經不行了，對任何人來說都是很揪心的，如今願意承認、坦白，是希望與其他照顧者分享這樣的經歷，公開病情沒什麼可怕的，甚至反而是好的，其他人的幫助加入後，或許很多問題突然就有解了。

台灣大哥大總經理林之晨。（記者林志怡攝）

此外，林靜芸說，兒子林之晨在林芳郁病程早期就特別準備了有定位功能的手錶，並把每週三定為見父親的日子，從一開始就很有執行力，也陪父親陪得很好，至於女兒林之昀過去就非常崇拜父親，本來無法接受父親生病的事，甚至有一點點怪她沒把林芳郁照顧好，現在也會每週安排一天回來陪爸爸。

台灣大哥大總經理林之晨則說，父親有個階段會一直往外跑，甚至曾經走失過，好幾次都是他開車在台北市大街小巷尋找，當初才幫父親準備了可以定位的手錶，希望能夠保護爸爸的安全，他現在會想像爸爸回到2、3歲的時候，需要他的照顧，父親小時候怎麼照他，他就這樣去照顧父親，每次到父母家中，一定先給父親一個擁抱與親吻，離開時也會約好下次再來陪他。

「我的個性可能跟爸爸比較像」，林之晨提到，最一開始得知父親的病情時，他覺得這就是老天爺的安排，他們遇到這樣的情況，就好好面對、儘量照顧，這半年來也滿高興看到父親的情況穩定且稍有改善，接下來他也希望父親能開開心心、儘量享受生命的美好。

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