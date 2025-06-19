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健康 > 心理精神

林芳郁罹失智》記憶退化能逆轉嗎？ 醫：生活4招有效護腦

2025/06/19 11:45

醫師表示，睡得好、笑得多，幫大腦排毒，有效護腦，延緩退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

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紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「忘了鹽放哪裡」、「一時叫不出孩子的名字」，長輩這些表現被認為只是變老的常態，可能要小心這是大腦的「慢性風暴」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，阿茲海默症不是突然發作，而是潛伏10年慢慢侵蝕，原因涵蓋「β類澱粉蛋白」堆積、大腦的粒線體失常等因素，他建議從生活細節提早警覺，並從4項做法調整生活習慣，延緩記憶退化。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」上指出，在其分析病人生病的過程中，越來越清楚，阿茲海默症不是單純的老化現象，它是一場潛伏在腦海裡的「慢性風暴」。很多人可能以為它來得突然，實際上卻往往10幾年前就悄悄開始，只是沒有被發現。女性的風險也比男性高，這可能和體內賀爾蒙及肉鹼水平低有關（肉鹼是一種對能量代謝很重要的物質）。

分析阿茲海默症的成因

張家銘說明，大腦平常有一種叫「β類澱粉蛋白」的蛋白質，只要代謝順暢，會被自動清掉。但因年紀大了，讓這個系統就會卡住，β類澱粉蛋白會開始堆積，就像水管被堵塞一樣，堵住了神經訊號的流通。同時，Tau蛋白也出問題，它本來可以幫神經元「固定結構」的，但現在它們互相打結，使得訊號傳不出去，記憶也就一點一點失去。

「這些改變都不會立刻出現，而是像水一樣，慢慢滲透、慢慢腐蝕，直到發現爸媽不再記得最愛吃的鹹粥是哪一家。」張家銘接著說，另一個關鍵是，大腦裡的免疫細胞會「過度保護」，攻擊正常細胞，釋放「發炎因子」的毒素，讓腦袋變得更加混亂。

接著，大腦外還有「護城河」叫血腦障壁，能防止外面毒素、細菌跑進大腦，但是隨著年齡上升、生活壓力、飲食不當，這道牆會變得越來越容易破。一旦防線崩潰，外面的髒東西就像洪水一樣衝進大腦，導致發炎變多，β類澱粉蛋白堆得更快。

這些變化如何影響我們的記憶？張家銘解釋，關鍵在於神經訊號的傳遞。就像手機需要訊號機地台，大腦也需要「神經傳導物質」來彼此溝通。像是乙醯膽鹼（Acetylcholine）和谷氨酸（Glutamate），都是思考、學習的關鍵角色。一旦這些化學傳遞物質功能異常時，就會開始出現「東西放哪？我真的完全沒印象」這樣的狀況。

再來就是大腦的「電力公司」粒線體，當年紀大、壓力大、發炎多，發電廠也會開始壞掉，電不夠用了，大腦就變得慢、鈍，甚至完全斷電。

守住記憶的4大日常預防對策

張家銘常向病人說：「不是所有退化都能逆轉，但越早發現、越早調整，就能守住更多的記憶。」以下是他建議的4大預防對策，作為大腦的「生活處方」：

1.避免久坐，每天快走30分鐘，哪怕是去巷口買菜也算。

2.吃得簡單乾淨一點，少油、少糖、多蔬果、抗發炎。

3.補充膽鹼、Omega-3、益生菌，維持腸道健康，也是保護大腦。

4.笑得多、睡得好，幫大腦排毒，比想像更有用。

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