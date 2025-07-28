許近百歲人瑞生日願望 人工膝關節再置換讓她重新站起來

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文為患者使用新式預鎖式樞紐設計的人工關節（右），手術後當天下午老阿嬤就可自行拿著助行器行走（左）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中近百歲黃姓老阿嬤，身體硬朗經常騎腳踏車到菜市場買菜，日前騎車時不慎摔倒跌坐在地骨折，膝蓋整個變形不能動，因年歲已高轉了幾家醫院，都建議打上石膏就好，但活動力十足的老阿嬤不接受，經到骨科就診，醫療團隊為她進行人工膝關節再置換手術，換上健保給付的新式預鎖式樞紐設計人工關節，讓她開心又可以站起來騎腳踏車運動。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文表示，老阿嬤到院時坐著輪椅進診間一臉沮喪，一看X光發現是人工膝關節旁的粉碎性骨折，因年紀大骨質疏鬆嚴重，人工關節就像地基出現天坑一樣整個鬆動，當天剛好是她的生日，因已痛了1星期，生日願望只希望餘生還能再站起來走路。

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黃贊文表示，高齡長者罹患退化性關節炎越來越多，建議民眾應及早尋求專業骨科醫師的意見，進一步檢查與治療。（記者陳建志攝）

黃贊文表示，安排住院後啟動「怡樂適（ERAS）手術加速康復療程」，為老太太進行量身訂制的治療計劃，除一般手術前的例行檢查，也會診心臟科醫師安排心臟超音波。手術當中，麻醉科醫師使用術中腦波監測儀精準控制麻醉的深度，避免因麻醉過深引發呼吸抑制和延遲清醒等問題。老阿嬤手術後完全沒有噁心嘔吐、發冷和頭痛等副作用。

黃贊文表示，為患者進行人工膝關節再置換手術，並換上健保給付的新式預鎖式樞紐設計人工關節，可取代韌帶的功能也可填充骨頭缺損來重建穩定的膝關節，術後當天下午就可拿著助行器下床上廁所，5天後就開心自行走路出院。

黃贊文表示，近年來因退化性關節炎接受手術的民眾年齡越來越高，像患者一樣有嚴重骨質疏鬆症的老人家也越來越多，目前使用微創人工關節手術搭配「怡樂適手術加速康復療程」，再加上手術後疼痛中醫輔助治療，就算是近百歲人瑞也能透過多專科團隊合作回到日常生活，建議民眾應及早尋求專業骨科醫師意見與治療，開心享受健康人生。

老阿嬤因粉碎性骨折而人工關節鬆動，整個膝蓋變形無法活動（左），黃贊文換上新式預鎖式樞紐設計的人工關節（右），讓她重新站起來。（記者陳建志翻攝）

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