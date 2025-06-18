林芳郁罹失智》「麥得飲食」改善認知 營養師談健腦食材

前衛生署長林芳郁曾任台大、榮總等醫學中心之院長，退休後傳出罹患失智症。（資料照）

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心臟外科名醫林芳郁罹失智症 林之晨心聲：一生難超越父親

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心臟外科名醫林芳郁曾任台大、北榮、亞東等醫學中心之院長以及衛生署長，晚年罹患失智症多年，近期其妻子，整型外科醫師林靜芸在新書提及此事，並詳細說明照顧者心路歷程。

據報導，林芳郁在退休後罹患失智症；其妻子、整形外科名醫林靜芸《謝謝你留下來陪我》書中提到林靜芸要學習照護，學著正視疾病，透過自己的經驗給照顧者們勇氣與盼望。

林芳郁曾出任台大、榮總等醫學中心之院長，近期妻子林靜芸的新書，提到他在退休後罹患失智症。（資料照）

營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」分享，麥得飲食又稱「心智飲食」，以多吃原型食物、少吃加工食品為主；能幫助控制血壓、降低罹患心血管疾病、維持大腦健康、改善認知功能、減緩阿茲海默症等疾病。

高敏敏建議可以多補充10大健腦食物像是：

●深色蔬菜：花椰菜、菠菜等。

●各色蔬菜：茄子、胡蘿蔔、彩椒等。

●堅果：每天1湯匙。

●莓果類：藍莓為佳，一週至少吃2次。

●豆製品：一週至少吃3次 以非油炸如豆腐、豆漿為主。

●全穀雜糧類：每天至少3份 燕麥、全麥麵包等。

●雞肉：一週至少吃2次。

●魚類：一週至少吃1次。（若不吃雞、魚，可多用植物性蛋白質代替）。

●橄欖油：每日30c.c或料理多用植物油。

●每天一小杯紅酒：若有飲酒習慣，可喝點紅酒小酌，約30c.c~40c.c 最多不超過150 c.c.。若是平常不喝酒，就不必刻意喝。

高敏敏提醒，多補充健康食材之外，也要記得避開5大傷腦食物：

●奶油或人造奶油：一天應攝取少於1茶匙的奶油。可以的話就用橄欖油來取代奶油，不論涼拌或炒菜都可以替換。

●起司：建議起司的攝取1週不要超過1次。

●紅肉、加工肉類：一週不要攝取超過2份的紅肉，包括加工肉品。

●油炸、速食：麥得飲食非常不鼓勵油炸類食物，尤其是隨處可見的速食餐廳，應該限制在一週少於1次。

●糕點和甜點：包括垃圾食物和所有的甜品，像是冰淇淋、餅乾、蛋糕、甜甜圈或糖果等零食， 都應該要盡量少吃（一週少於4次較為理想）。

再搭配10個預防失智的生活習慣，幫助活化大腦。

1.飲酒勿過量：酒精過量加速身體老化 也會增加失智風險。

2.運動習慣：提高肌肉量、代謝，有效防止老化。

3.良好作息：使皮膚、大腦充分休息，維持正常認知能力。

4.充足水分：維持體液平衡狀態，降低老化速度。

5.外出載口罩：空污易增加失智風險，加速認知功能衰退。

6.保持好心情：憂鬱狀態易增加失智症風險。

7.適當學習：學習新事物 幫助刺激認知能力。

8.避免肥胖：脂肪使腦部發炎、受損，使認知功能衰退。

9.避免頭部外傷：腦震湯、腦部腫瘤等等，恐增加失智風險。

10.避免噪音環境：長期在高壓、不安的環境會增加失智風險。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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