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健康 > 名人健康事

健康網》「情色教主」自曝用過牛奶針 食藥署示警

2025/06/14 19:31

網紅「情色教主」雪碧自曝曾施打過牛奶針。（翻攝自臉書）

網紅「情色教主」雪碧自曝曾施打過牛奶針。（翻攝自臉書）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期，被稱作「車模林志玲」的40多歲蔡姓貴婦（藝名為「泡泡」），因施打「牛奶針」做舒眠療程卻不幸殞命。「情色教主」雪碧在「Thread」也談到，自己過去也曾施打過牛奶針，且頻率驚人地高，雖自己知道風險大，還是告訴自己「沒醒來就下輩子再見」；他與友人談及此事時，對方怒回「死了也不包白包」。食藥署示警，濫用牛奶針而失去性命的案例相當多，千萬不可任意使用。

網紅「情色教主」雪碧自曝曾施打過牛奶針，且頻率極高，友人聽聞怒斥「死了也不包白包」。（翻攝自臉書）

網紅「情色教主」雪碧自曝曾施打過牛奶針，且頻率極高，友人聽聞怒斥「死了也不包白包」。（翻攝自臉書）

食藥署在粉專「睡睡平安」提到，丙泊酚（Propofol）又被稱為「牛奶針」，因溶液外觀呈現乳白色而得名，，常在醫療用途中作為全身麻醉劑使用。另外，曾有以「改善失眠」為藉口，為他人施打牛奶針的情形，然而，牛奶針的主要醫療用途並非作為改善失眠，有失眠問題，應尋求醫師進行全面檢查及評估，協助改善睡眠問題。

牛奶針並沒有營養成分，且屬第四級管制藥品，使用後會導致心跳及呼吸變慢、低血壓，嚴重甚至會因呼吸衰竭而死亡，因此必須由醫師給藥，使用過程中必須有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能。在過去已有許多濫用牛奶針過量致死的案例，千萬別任意使用。

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