健康網》又見「牛奶針」奪命 藥師：用在「這」要警覺

藥師提醒，若將牛奶針用在助眠等需求，須提高警覺。示意圖。（資料照）

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健康網》牛奶針當舒眠療程？醫：丙泊酚適應症非睡眠

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被稱為「車模界林志玲」的蔡姓女子，到台北知名醫美診所「法瑞診所」接受舒眠療程，施打俗稱「牛奶針」之丙泊酚（Propofol）後卻昏迷不醒。在昏迷近20天之後林女已腦死，家屬同意拔管，宣告死亡，檢警將持續調查釐清案情。而該診所負責人吳紹琥，雖擁有「抽脂教父」、「型男醫師」等封號，被裁處25萬元並依照醫師法移付醫師懲戒。檢警將詳細調查過程是否有疏失等細節。

藥師洪正憲在粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」表示，丙洛酚又名牛奶針，是一種全身麻醉藥，Propofol的俗稱。因為它乳白色的外觀，看起來就像牛奶，所以才被暱稱為「牛奶針」。從醫療人員的角度來看，Propofol 是一種強效、快速起效的靜脈注射型麻醉劑，常用在：短程內視鏡檢查（像是大腸鏡、胃鏡）、外科手術全身麻醉、重症病患的鎮靜治療。

洪正憲強調，牛奶針絕不是美容針、也不能拿來「幫助睡眠」或「放鬆用」。Propofol 需要專業醫療人員在具備急救設備的環境中給藥，因為它可能引起：血壓下降、呼吸抑制、心跳減慢等作用。已經有許多案例因為不當使用牛奶針而導致嚴重後果，例如天王麥可傑克森（Michael Jackson）即因醫療不當使用導致呼吸心跳停止 。

洪正憲提醒大家：藥不是想打就能打，一針也可能致命。如果你即將做內視鏡或手術，醫師會根據你的身體狀況決定是否使用Propofol，不用太擔心。若診所打著「幫助入睡」、「美容點滴」的名義施打牛奶針、無專業人員及設備，務必要提高警覺。

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