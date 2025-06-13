自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》又見「牛奶針」奪命 藥師：用在「這」要警覺

2025/06/13 17:00

藥師提醒，若將牛奶針用在助眠等需求，須提高警覺。示意圖。（資料照）

藥師提醒，若將牛奶針用在助眠等需求，須提高警覺。示意圖。（資料照）

相關新聞請見

健康網》「牛奶針」大白肺也會用 醫：用量上百倍

健康網》牛奶針當舒眠療程？醫：丙泊酚適應症非睡眠

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被稱為「車模界林志玲」的蔡姓女子，到台北知名醫美診所「法瑞診所」接受舒眠療程，施打俗稱「牛奶針」之丙泊酚（Propofol）後卻昏迷不醒。在昏迷近20天之後林女已腦死，家屬同意拔管，宣告死亡，檢警將持續調查釐清案情。而該診所負責人吳紹琥，雖擁有「抽脂教父」、「型男醫師」等封號，被裁處25萬元並依照醫師法移付醫師懲戒。檢警將詳細調查過程是否有疏失等細節。

藥師洪正憲在粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」表示，丙洛酚又名牛奶針，是一種全身麻醉藥，Propofol的俗稱。因為它乳白色的外觀，看起來就像牛奶，所以才被暱稱為「牛奶針」。從醫療人員的角度來看，Propofol 是一種強效、快速起效的靜脈注射型麻醉劑，常用在：短程內視鏡檢查（像是大腸鏡、胃鏡）、外科手術全身麻醉、重症病患的鎮靜治療

洪正憲強調，牛奶針絕不是美容針、也不能拿來「幫助睡眠」或「放鬆用」。Propofol 需要專業醫療人員在具備急救設備的環境中給藥，因為它可能引起：血壓下降、呼吸抑制、心跳減慢等作用。已經有許多案例因為不當使用牛奶針而導致嚴重後果，例如天王麥可傑克森（Michael Jackson）即因醫療不當使用導致呼吸心跳停止 。

洪正憲提醒大家：藥不是想打就能打，一針也可能致命。如果你即將做內視鏡或手術，醫師會根據你的身體狀況決定是否使用Propofol，不用太擔心。若診所打著「幫助入睡」、「美容點滴」的名義施打牛奶針、無專業人員及設備，務必要提高警覺。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中