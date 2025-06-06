健康網》牛奶針當舒眠療程？醫：丙泊酚適應症非睡眠

桃園療養院副院長李俊宏針對嚴重失眠提出治療方針。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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健康網》車模施打「牛奶針」昏迷 食藥署：已列管制藥品

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期一名被稱「車模界林志玲」的40多歲蔡姓女子，因到北市某醫美診所施打俗稱「牛奶針」的丙泊酚，而昏迷長達12天，全案已進入調查程序。醫師說明，丙泊酚適應症並非睡眠，舒眠療程是為了迴避適應症外用途的用語；同時說明嚴重失眠時的治療方針。

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據報導，40歲蔡姓女子到北市某醫美診所接受「舒眠療程」，施打牛奶針後，蔡女血氧指數驟降，當場失去呼吸心跳。現場人員緊急施救，撥打119，然女子送醫後陷入昏迷，至今未清醒。

桃園療養院副院長李俊宏在臉書說明，丙泊酚的適應症從來都不是為了「睡眠」，所謂的「舒眠療程」怕的是迴避適應症外用途的用語，「做的是麻醉的事，但對病人行銷是安眠。」

李俊宏認為，通常到要尋求丙泊酚程度的個案，都已經有嚴重失眠的問題，而可能長期使用多種、過量的安眠藥物。當身體已經對於安眠藥有高度耐受性時，尋求麻醉藥品的效果，其劑量也可能會比一般個案來得高。有的時候超量一些，呼吸就抑制了。

李俊宏說明，「嚴重失眠」第一件事情要做的是鑑別診斷，確定是否有其他需要介入的病因，如憂鬱症、創傷後壓力症候群等，再來是睡眠衛教處理好可能影響睡眠的內外在因素，最後才是視病人狀況、需求的藥物與心理整合式治療。

李俊宏說明國外的指引，很早就把心理治療拉到失眠的第一線治療。台灣民眾的生活與就醫習慣，很常對於藥物效果期待很高，但對於生活與認知調整的功夫輕忽；再加上服藥自主性很強，有的時候不好睡多吃幾顆，有的時候擔心西藥又不吃，反而更容易產生藥物依賴的問題。

李俊宏自己完全不鼓勵施打丙泊酚來「治療失眠」，因為：國內外都有致死的例子。就算麻醉科醫師在旁，也不建議這種「適應症」，「這真的不是長遠的解決之道；只是徒然增加健康風險而已。」

丙泊酚因外觀為白色，又被稱「牛奶針」。（資料照）

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