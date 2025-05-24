健康網》新冠疫情升！感染的症狀有哪些 怎麼吃最好？一次看懂

近期新冠疫情嚴峻，如何吃才能預防？症狀有哪些？一次看懂。（圖取自shutterstock）

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健康網》新冠疫情升 醫揭3症狀：非常不舒服

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情明顯升溫，上週就診人次以1.9萬人次，創下今（2025）年新高。不少網友分享自己確診後出現連吞口水都痛的嚴峻喉嚨痛，甚至頭痛得要命，與過去經驗與想像有差異的症狀；以及幼童出現咳嗽等症狀。衛福部疾管署表示，實際上現在並非疫情高峰，預計下月中旬才開始。自由健康網整理幾項

現在還不是高峰？那麼何時才是？

疾管署表示，這波疫情主要是變異株NB.1.8.1，傳染力超越過去的變異株。同時疾管署預估，於6月中下旬，疫情將達到高峰。

新冠的症狀 不僅咳嗽還有肌肉痠痛

最讓人關心的是症狀。外傳症狀出現頭痛、腸胃炎與腹瀉。有醫師談到，近期的新冠症狀與過去經驗略有不同：除了大家印象中的咳嗽與發燒以外，「喉嚨痛」是最多的。這波疫情的症狀變化多樣，有醫師在Thread上提醒，若有發燒、喉嚨痛、全身痠痛無力等症狀，可以做快篩。

兒童部分，不少國小學童有發燒、喉嚨痛與肌肉痠痛等症狀，也有醫師遇過幼兒園孩童，發生腹痛合併高燒。對此疾管署副署長羅一鈞則表示，過去不同的變異株也有類似觀察，病毒侵犯腸胃道的情況並不特別。

如何預防

疾管署呼籲，除接種疫苗外，生活中仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣。醫師也提醒，勤加洗手、戴口罩，仍是相當有效的預防措施。

有疫苗可以接種嗎？

疾管署表示，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，才能應對此波疫情。若有需要可在疾管署「新冠最新防疫專區」查詢相關資訊。

若不幸確診了，應該怎麼吃才能安度不適？

營養師高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」說明，適當飲食可以增加免疫力，打造強健免疫力，安度疫情。

●攝取足夠優質蛋白質；每天吃6-8份：每份約為3根手指大小厚度。蛋白質是製造免疫細胞的來源，推薦選擇植物性的豆製品、動物性的鮭魚、雞蛋、雞胸肉攝取，並優先選擇低脂來源，以免脂肪堆積。

●蔬果要吃足量—每天攝取3-5份蔬菜、2-4份水果：蔬菜1份約半碗、水果1份約1個拳頭。各色蔬果中的抗氧化植化素，就是提升免疫細胞的關鍵，不只如此，維生素C、A也是鞏固免疫力的營養素。建議挑選綠花椰、紅蘿蔔、菠菜、芹菜、各類蕈菇等蔬菜類，以及芭樂、柑橘、奇異果、小番茄等水果類。如果是牙口不好的長輩，也可用未濾渣的蔬果汁代替。

●菇類要多吃：菇類富含多醣體、礦物質、維生素D、必需胺基酸，可以有效活化免疫細胞，減少發炎反應，建議木耳、香菇、金針菇、鴻禧菇等各種菇都吃。

●少量多次喝水：每日飲水量應達「體重公斤數」乘以30毫升，少量多次的補充水分。活動量較大者，記得適度增加水分。

●均衡飲食不挑食：不偏食、不節食、不快速減重，以免因營養不足影響免疫力。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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