健康網》新冠疫情升 醫揭3症狀：非常不舒服

新冠疫情續燒，醫師建議在人多的地方，戴起口罩最好。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情明顯升溫，上週上週就診人次以1.9萬創下今年新高。不少網友分享自己確診後出現連吞口水都痛的嚴峻喉嚨痛，甚至頭痛得要命，與過去經驗與想像有差異的症狀；以及幼童出現咳嗽等症狀。

耳鼻喉科醫師張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」首先提及，「原本以為國中會考以後患者會減少，實際卻不減反增。本來表定中午12點結束的門診。看到超過下午1點。」同時不少患者快篩出現陽性，高燒患者中，驗出新冠的比例約為1/4。

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張弘表示，這波疫情最常見3個症狀為：發燒、全身痠痛、咳嗽。目前無觀察到肺炎或相對重症患者，但普遍症狀相當不適。

張弘表示，這波疫情會不會繼續延燒，有待觀察。建議民眾出入人多公共場所，戴口罩、勤洗手。如有高燒、全身痠痛症狀，可先快篩。若症狀相當不適，則應及早就醫檢查。

近期新冠疫情明顯上升，衛福部疾管署在20日公布上週新冠肺炎就診人次達1.9萬，較前週增加88%，且重症個案新增93例、死亡個案新增4例；疾管署預估將於6月中下旬，疫情將達到高峰。這波疫情主要是變異株NB.1.8.1在作亂，傳染力超越過去的變異株。

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