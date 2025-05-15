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健康網》醫性侵女患者案 防治性騷擾需有第3人或監視器

2025/05/15 19:58

醫師表示，診間最常觸摸的部位有手、脖子、腹部、胸部，而男醫師在為女性患者做身體檢查之前，一定要口頭告知並徵求同意；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，診間最常觸摸的部位有手、脖子、腹部、胸部，而男醫師在為女性患者做身體檢查之前，一定要口頭告知並徵求同意；情境照。（圖取自freepik）

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羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日一起時任教學醫院婦產科住院醫師性侵女患者案，引發各界譁然。對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，診間最常觸摸的部位有手、脖子、腹部、胸部，男醫師在為女性患者做身體檢查之前，一定要口頭告知並徵求同意，以及診間要有監視器，「萬一」有什麼爭議，調閱監視器會是客觀公正的方法，而涉及身體隱私部位時且不方便監視錄影時，第3人在場是絕對必須的。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，手（量血壓／脈搏）、脖子（甲狀腺）、腹部（聽腸音／檢查壓痛）、胸部（聽呼吸音／心音）是診間常觸摸到的身體部位，即便只是手，沒有告知就直接摸下去，也會有人感到不舒服。胸部聽診比較怕爭議，如果只是聽呼吸音的話，他避免尷尬，會選擇直接聽患者的背部。

蔡明劼說，如果一定要聽心臟或觸診胸部等涉及身體隱私部位時，一定要有第3人在場，最好是女性護理人員。此外，診間有閉路電視24小時錄影，若有什麼爭議，調閱監視器會是客觀公正的方法。但像超音波檢查這種需要寬衣解帶，而且孤男寡女共處一個暗室（且不適合監視錄影）這種情況，最有可能有理說不清，所以第3人在場就是絕對必須的。

蔡明劼強調，上述做法最能夠同時保護醫師以及患者雙方，畢竟人心難測，會遇到怎樣的醫師或者患者，都是未知之數。醫師如果遇到性騷擾的投訴，有第3人在場或者調閱監視器，比較站得住腳。患者或者將來某一天的你，在接受檢查時，也可以要求女性護理人員或者自己的家屬陪同，這絕對是患者的權利，也是保護自己的方式。

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