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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》醫謊稱「性反應測試」性侵女病患 女醫提內診須知

2025/05/13 17:32

醫師提醒，婦產科沒有任何檢查會測試「性反應」或「高潮」，如果內診時覺得不對勁，有權利立即停止檢查並尋求協助；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，婦產科沒有任何檢查會測試「性反應」或「高潮」，如果內診時覺得不對勁，有權利立即停止檢查並尋求協助；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前1名台大醫院婦產科住院醫師，涉嫌在急診進行內診時，對女性患者進行不當行為，甚至謊稱是「性反應測試」，後經法院判處3年徒刑。對此，禾馨婦產科醫師烏恩慈提醒，婦產科沒有任何檢查會測試「性反應」或「高潮」，內診時一定要有護理人員在場，如果內診時覺得不對勁，有權利立即停止檢查並尋求協助。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文表示，以她個人立場來說，以職務對女性患者進行不當行為的人，絕對不適合再擔任婦產科醫師，也呼籲婦產科醫學會與衛福部，應該提出說明與應對措施，保障病人就醫安全，讓女性在內診時能夠安心、放心。

內診前要知道的事

●一定要有護理人員在場：保障醫病雙方安全，流程更順暢，妳也能更安心。

●沒有「性反應測試」：婦產科沒有任何檢查會測試「性反應」或「高潮」。唯一和性稍微有關的是，當病人表示性交疼痛時，醫師會藉由內診排除陰道痙攣或陰道中隔。

●會觸碰外陰部：如果外陰部有腫塊或發炎，醫師可能會觸診確認是否紅、腫、熱、痛，但絕不會搓揉。

● 檢查時，手指可能會放進陰道：檢查骨盆腔器官時，醫師會一手放入陰道，另一手壓腹部，檢查子宮和卵巢是否有腫瘤或發炎；檢查骨盆底肌功能時，為確認肌肉能否正常收縮，手指會放進陰道。

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