健康網》醫性侵女病患案 ICU醫：根本沒有「性反應測試」

台大醫院傳出有婦產科醫師以內診為由性侵女婦科病患的案件，對此醫師說明內診注意事項。（圖取自shutterstock）

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健康網》醫謊稱「性反應測試」性侵女病患 女醫提內診須知

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期台大醫院驚傳婦產科住院醫師性侵前來就醫的女性，引發各界譁然。同時，女性就醫的安全問題也浮上檯面。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金說明，若在婦產科需要做內診，一定要有護理師在場；且碰觸病人身體前會說明原因並取得同意，病患也有喊停的權力。最重要的是，沒有「性反應測試」！

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據報導，台大醫院黃姓婦產科住院醫師在2021年執行急診工作時，一名年輕女性小芳（化名）因腹痛、發燒前往台大急診室就醫。經診斷疑似黃體破裂，留院觀察；然當事醫師卻在沒有護理師陪同情形下，戴手套侵犯女病患。小芳後續與男友偕同報警，整起事件才曝光。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」說明，關於婦產科檢查的4項注意事項。

1. 內診一定要有護理師在場，保護醫病雙方，讓雙方更安心。無論是接觸到身體哪一個部位，都要有護理師在場。最好醫師和病人，不要單獨在診間或病房。

2. 醫師在碰觸病人的身體「前」，一定要先說明檢查原因，並獲得允許。也要告知病人，在檢查時會有什麼感覺、反應或不適。告訴病人，如果有任何不適，檢查可以隨時中止。檢查身體任何部位都是如此，特別是私密部位。

陳志金同時強調，婦產科真的沒有所謂的「性反應」測試！

3. 詢問有無性經驗是婦產科的日常。是基於診斷考量和檢查的安排，會有所不同，病人不必覺得被冒犯。當然，醫師的問法、語氣也很重要。

4. 應保持溫度。無論是醫師的雙手、器械、儀器，或者言語皆然。

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