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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》麻疹病例雙北現蹤 感染者紅疹前症狀似感冒

2025/04/26 13:59

新北市３月爆發麻疹群聚事件，至今已有5例確診；圖為情境照。（圖取自freepik）

新北市３月爆發麻疹群聚事件，至今已有5例確診；圖為情境照。（圖取自freepik）

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新北增1例麻疹確診個案 衛生局籲曾接觸者自主健康管理

麻疹本土病例+1 曾到北市大安、大同區活動

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（26）日雙北出現麻疹病例，足跡相當廣泛，令不少人想知道自己是否需要自主健康管理。疾管署表示，麻疹的初期症狀與感冒相近，包含發燒、鼻炎與結膜炎帶來的流淚與紅眼等；直到3到4天後才會出現紅疹，伴隨嚴重高燒。

新北市衛生局表示，新北新增一例麻疹確診病例，為三重區一名27歲男性，經調查為先前確診個案於中部縣市活動期間的接觸者。該名個案自22日出現喉嚨痛及紅疹症狀，於23日就醫並通報，經確診後目前症狀已明顯緩解。

台北市衛生局說明，新北市新增第2例麻疹本土確定病例，經疫調，該確診個案在4月18日12點至13點曾到西堤牛排台北羅斯福店，4月19日19點至21點曾到R9 Café。若與確診者足跡重疊者，應分別自我健康監測至5月6日或7日。

北市衛生局提醒，接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所。

麻疹的症狀有哪些？衛福部疾管署說明，麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。

同時疾管署也補充，病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫；皮疹出現3到4天後，熱度與皮疹即開始消退，皮疹退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。約5到10%之患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。

若自己曾與麻疹確定病例共處一室，需要做些什麼？北市信義區健康服務中心表示，接觸者將收到「麻疹接觸者自主健康管理通知書」，並應自主健康管理18天（自最後接觸日起算）。養成良好個人衛生習慣，落實正確洗手、咳嗽禮節等防護措施。

如有症狀切勿自行就醫，請先佩戴口罩並通報各轄區健康服務中心窗口，進行評估及協助就醫，勿搭乘大眾運輸系統，並主動告知醫師相關旅遊史及接觸史。如接觸者未接種疫苗或未曾感染者，請儘速接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）。

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