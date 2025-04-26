麻疹本土病例+1 曾到北市大安、大同區活動

台北市衛生局說明，新北市新增麻疹本土確診個案在4月18日12點至13點曾到西堤牛排台北羅斯福店，4月19日19點至21點曾到R9 Café。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕新北市新增第2例麻疹本土確定病例，經疫調，確診個案可傳染期間曾於台北市大安區餐廳及大同區咖啡廳活動，台北市衛生局提醒曾經與確診者足跡重疊者，請自主健康監測18天。

台北市衛生局說明，該確診個案在4月18日12點至13點曾到西堤牛排台北羅斯福店，4月19日19點至21點曾到R9 Café。若與確診者足跡重疊者，應分別自我健康監測至5月6日或7日。

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北市衛生局提醒，接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所。

如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等疑似症狀，請儘速與居住地健康服務中心或衛生所、台北市防疫專線（02）2375-3782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，並於就醫時主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

衛生局表示，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力。

衛生局說明，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，目前國內提供6歲以下幼兒2劑公費麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗接種，家中若有出生滿12個月及滿5歲至國小入學幼童，若尚未完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）」各1劑者，應儘速攜帶幼童前往本市合約醫療院所完成疫苗接種，以建立免疫力、降低感染風險。

疫苗接種與合約醫療院所相關資訊可向台北市十二區健康服務中心或撥打台北市防疫專線（02）2375-3782洽詢。

新北衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方式。（資料照，新北衛生局提供）

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