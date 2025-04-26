新北增1例麻疹確診個案 衛生局籲曾接觸者自主健康管理

新北衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方式。（資料照）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局今（26）日表示，新北新增一例麻疹確診病例，為三重區一名27歲男性，經調查為先前確診個案於中部縣市活動期間的接觸者。該名個案自22日出現喉嚨痛及紅疹症狀，於23日就醫並通報，經確診後目前症狀已明顯緩解。

衛生局疾病管制科長王美華表示，已掌握其家戶接觸者4人，目前皆無出現疑似症狀；針對職場接觸者則持續匡列中，將進行健康監測至5月14日。因應麻疹具有極高的傳染力，尤其在出疹前後4天內傳染性最強，衛生局提醒市民務必提高警覺。

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王美華指出，根據疫調資料，個案曾於18日在三重國民運動中心、TASTy西堤牛排台北羅斯福店；19日R9 café 百花台（台北捷運中山站）；21日：五股區公民會館參與活動。

王美華呼籲曾在上述時間與地點出入的民眾，請自主健康管理至5月9日，密切注意自身健康狀況，若出現發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎、紅疹等疑似麻疹症狀，應儘速配戴口罩就醫，並主動告知旅遊及接觸史。

此外，鑒於近期已有境外移入個案導致國內麻疹群聚事件，衛生局再次提醒各級醫療院所提高警覺，就診時應詳加詢問病人旅遊史與接觸史（TOCC），一旦懷疑為麻疹疑似個案，務必即時通報，協助衛生單位迅速啟動防疫應變，防止疫情擴散。

新北市新增一例麻疹病例；圖為該患者曾活動足跡。（新北市衛生局提供）

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