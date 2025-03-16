健康網》咖啡喝錯時間恐失眠 醫建議中午前喝完

不少人喜歡喝咖啡，然咖啡喝錯時間恐造成睡眠品質不佳。（圖取自PhotoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家總愛在上午喝杯咖啡，開啟美好的一天。但也有更多人因為喝了過多咖啡，甚或喝錯時間，在晚上難以入眠。營養功能醫學醫師劉博仁說明，最佳的咖啡飲用時間在上午9時到11時，這段時間可以幫助提神。然睡眠品質較差的人，在中午12點之前就該喝完。

劉博仁在臉書「劉博仁營養功能醫學專家」表示，咖啡因的半衰期約5到6小時，這表示即使下午3點喝咖啡，晚上 9 點體內仍可能殘留一半的咖啡因，影響入睡。此外，咖啡因會抑制褪黑激素分泌，推遲入睡時間，導致睡眠品質下降。

咖啡因會刺激交感神經，增加腎上腺素分泌，讓身體保持警覺，可能造成入睡困難或淺眠。即使能睡著，深層睡眠（Slow-wave sleep）也會受到干擾，讓睡眠恢復效果變差，隔天容易感到疲憊。

最佳的咖啡飲用時間建議在早上9時到11時，這段時間能幫助提神，而下午2時以後則應避免，尤其是睡眠品質較差的人，最晚中午 12 點前就該喝完。

最後劉博仁說明，如果下午需要提神，可以選擇低咖啡因茶、花草茶（如洋甘菊、薄荷）、溫水或溫牛奶，這些飲品不僅能補充水分，還有助於放鬆神經，提高夜間睡眠品質。「想改善失眠問題，從減少下午的咖啡因開始，讓身體進入自然的睡眠節奏！」

醫師建議，若有睡眠品質不佳狀況，建議在中午12時前喝咖啡。（圖取自freepik）

為了幫助大家了解自己的咖啡因攝取量，國健署推出相關標示：紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量100-200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。

國健署表示，根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。至於有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。而骨質已有疏鬆情形時，如仍想享用咖啡的美味，請記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

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