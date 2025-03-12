健康網》腸胃不好想喝咖啡？ 醫教5撇步聰明「無腹擔」

醫師指出，只要選對喝法，腸胃不佳的朋友也能享受咖啡的美味；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天來杯咖啡是許多人的日常，但對於胃食道逆流、胃酸過多或腸胃敏感者來說，卻常需擔心腸胃不適問題；對此，典威診所醫師陳志典表示，其實只要選對喝法，包括：控制每日攝取量、選擇合適的飲用時間、飯後飲用，並選擇選擇純正的咖啡、適合的種類，也能開心享用「無腹擔」。

咖啡因僅占咖啡豆1％ 卻影響腸胃

陳志典在臉書專頁「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文說明，咖啡豆含有澱粉、脂肪、蛋白質、咖啡因、綠原酸（咖啡單寧酸）等成分，其中咖啡因只占咖啡豆約1％的量，而綠原酸屬含有抗氧化劑。

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有趣的是，咖啡因雖僅占少少的比例，卻對身體有著廣泛的影響。陳志典提及，咖啡因會影響胃酸分泌，可能導致胃食道逆流；不只如此，咖啡因還會抑制賁門括約肌的收縮，使賁門會變鬆，又更容易引發胃食道逆流。

醫師表示，咖啡因會影響胃酸分泌，可能導致胃食道逆流；示意圖。（圖取自shutterstock）

此外，陳志典解釋，雖然咖啡因能促進腸道蠕動，有助於改善便秘，但腹瀉時就須避免飲用，因為咖啡因可能讓情況加重。因此他分享腸胃不佳者，可透過5招聰明喝咖啡，享受咖啡的美味，又能健康喝：

●控制每日攝取量：建議每日咖啡因攝取量控制在300毫克以內，相當於3杯美式咖啡，若想更保守建議每天2杯為宜。

●選擇合適的飲用時間：建議在早上或下午喝咖啡，避免晚上飲用，引起胃酸逆流或影響睡眠。

●飯後飲用：飯後喝咖啡能減少咖啡因對空腹胃壁的刺激，幫助咖啡緩慢吸收，減少腸胃負擔。

●選擇純正的咖啡：避免三合一或添加奶精的罐裝咖啡，建議選擇新鮮研磨豆。另外，也應注意咖啡豆是否有受潮跡象，因受潮後豆子會產生黃麴毒素，不利於身體健康。

●選擇適合的咖啡種類：美式咖啡的咖啡因含量較高，若想減少咖啡因者，可換成冰滴、濾泡式或義式濃縮咖啡。

醫師建議，美式咖啡的咖啡因含量較高，若想減少咖啡因者，可換成冰滴、濾泡式或義式濃縮咖啡；示意圖。（圖取自freepik）

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