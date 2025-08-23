健康網》乳癌病人不能喝牛奶、豆漿？ 醫提正解

乳癌病人不能喝牛奶、豆漿？林口長庚腫瘤科醫師吳教恩指出，豆漿能喝，牛奶也可以喝，但建議選擇低脂，促進健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少乳癌病人心中都有共同的疑問，就是可以喝牛奶或豆漿嗎？林口長庚腫瘤科醫師吳教恩指出，目前沒有確定的研究證據顯示「牛奶會直接導致乳癌惡化」。因此建議，選擇低脂或脫脂，避免過多飽和脂肪，豆漿則適量攝取是安全的。

吳教恩在臉書專頁「腫瘤科吳教恩醫師」發文分享，牛奶可以喝，但建議選擇低脂，避免過量。同時，豆漿也能喝，甚至對部分病人是健康的選擇。他提醒乳癌病人，最重要的是 均衡飲食，不要單靠某一種食物來「防癌」或「抗癌」。

請繼續往下閱讀...

關於牛奶、豆漿，吳教恩進一步分析兩者特色：

● 牛奶

目前沒有確定的研究證據顯示「牛奶會直接導致乳癌惡化」。牛奶含有蛋白質、鈣質，對骨骼和營養補充有幫助。但建議選擇低脂或脫脂，避免過多的飽和脂肪。

● 豆漿（大豆製品）

很多人擔心「大豆異黃酮」會影響乳癌，尤其是荷爾蒙受體陽性的患者。但大部分的研究顯示：

1.適量攝取天然大豆製品（豆漿、豆腐、毛豆）是安全的。

2.還可能降低乳癌復發風險。

3.需要避免的是「高劑量大豆異黃酮補充劑」，因為劑量過高、長期影響不明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法