止痛藥吃到沒效 金融女主管頭炸裂自行吞藥 惡化成慢性偏頭痛

▲醫師提醒，若每個月頭痛超過4天、止痛藥難以壓制或嚴重影響生活，就該就醫，避免惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

40歲金融女主管小貞（化名）長期操盤全球股市，熬夜盯盤壓力大，頻繁頭痛讓她靠止痛藥硬撐，但效果愈來愈差，每週甚至得請1天假休養，就醫後，才確診為慢性偏頭痛。醫師提醒，若每個月頭痛超過4天、止痛藥難以壓制或嚴重影響生活，就該就醫，避免惡化。

每月頭痛超過4天 應就醫預防性治療

台灣年輕病友協會曾調查，近7成頭痛患者每月平均請病假3天，即使勉強上班也常注意力不集中。林口長庚醫院副教授、腦中風病房主任張庭瑜指出，偏頭痛是中至重度的原發性頭痛，常伴隨怕光、怕吵、噁心、嘔吐，甚至閃光或視覺缺損等「預兆」。偏頭痛盛行於20歲至60歲青壯族群，正值生產力高峰，因此對職場衝擊不容小覷。

她提醒，止痛藥只能暫時緩解，若1週服用超過2、3次，還可能導致「藥物過度使用頭痛」，效果愈差。若長期未治療，當連續3個月以上、每月有一半日子都在頭痛，就可診斷為慢性偏頭痛，治療難度更高。

張庭瑜說，為降低發作頻率，建議採取預防性治療，通常需持續6至12個月，才能穩定大腦功能，再依醫囑逐步減藥。治療選項包括傳統口服藥物、肉毒桿菌素注射，以及近年問世的單株抗體新藥。

她分享，1名電子大廠業務因長年出差與時差困擾，每月頭痛多達10天，靠止痛藥過日子，在接受預防性治療後，頭痛天數降至每月1至2天，工作效率明顯提升，終於擺脫「藥罐子」生活。

除了藥物，規律作息與運動同樣重要，醫師也建議，每週運動3次，並透過「頭痛日記」找出個人誘因。

台灣頭痛學會理事長楊鈞百強調，偶爾頭痛吃止痛藥無妨，但若頻率增加、藥效不佳或影響生活，就應及早就醫。

