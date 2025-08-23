限制級
胃繞道減重術後血色素剩6.7 「修正手術」解貧血
記者蔡淑媛／台中報導
47歲張小姐7年前體重78公斤，BMI30.8，合併三高問題，接受胃繞道減重手術，成功減重23公斤，卻出現胃潰瘍、胃出血等減重手術後併發症，經常嚴重貧血到醫院緊急輸血。今年7月轉到台中醫院，接受胃繞道修正術合併迷走神經截斷手術，解決術後營養吸收不良，與胃酸過多導致的胃出血、貧血問題。
改善胃潰瘍、胃出血併發症
部立台中醫院一般外科主任蔡金宏表示，腹腔鏡減重手術在國內是成熟的技術，但仍有未知的風險，最常見的術後併發症，包括縮胃手術後出現胃食道逆流、胃繞道手術後出現胃腸吻合處潰瘍合併出血，以及所有減重手術後面臨的腸道吸收不良與體力不足等併發症。
159公分的張小姐7年前接受胃繞道減重手術，體重從原本的78公斤，成功瘦身至55公斤，但2年前出現減重手術後的嚴重併發症，反覆胃潰瘍、胃出血，導致嚴重貧血，血色素最低掉到6.7，常到醫院緊急輸血，今年7月到台中醫院就醫時，血色素8.7（正常值12），血小板僅8萬7000（正常值12萬以上），嚴重貧血。
蔡金宏為張小姐進行胃繞道修正合併迷走神經截斷手術，胃部重新吻合，使部分食物可經由十二指腸吸收，改善體力不足，並針對胃潰瘍出血，進行處理，術後5天出院。
蔡金宏說，減重手術後併發症大多可由藥物和營養提供改善，少部分嚴重併發症，須由修正手術才能夠完全解決。
台中醫院醫療團隊近兩年已協助5位病人解決減重手術併發症，包括2名胃食道逆流、3名胃腸吻合不適應，都恢復正常生活，術後病人健康、未復胖，提醒減重手術前，應與主治醫師討論，避免術後併發症的困擾。
