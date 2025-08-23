自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

胃繞道減重術後血色素剩6.7 「修正手術」解貧血

2025/08/23 05:30
胃繞道減重術後血色素剩6.7 「修正手術」解貧血

▲蔡金宏醫師表示，胃繞道手術後併發症，胃腸吻合處可能出現潰瘍合併出血。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

胃繞道減重術後血色素剩6.7 「修正手術」解貧血

▲胃繞道手術將胃縮小，也將部分小腸繞道，透過輕微的吸收不良，達到減重效果。（記者蔡淑媛翻攝）

47歲張小姐7年前體重78公斤，BMI30.8，合併三高問題，接受胃繞道減重手術，成功減重23公斤，卻出現胃潰瘍、胃出血等減重手術後併發症，經常嚴重貧血到醫院緊急輸血。今年7月轉到台中醫院，接受胃繞道修正術合併迷走神經截斷手術，解決術後營養吸收不良，與胃酸過多導致的胃出血、貧血問題。

改善胃潰瘍、胃出血併發症

部立台中醫院一般外科主任蔡金宏表示，腹腔鏡減重手術在國內是成熟的技術，但仍有未知的風險，最常見的術後併發症，包括縮胃手術後出現胃食道逆流、胃繞道手術後出現胃腸吻合處潰瘍合併出血，以及所有減重手術後面臨的腸道吸收不良與體力不足等併發症。

159公分的張小姐7年前接受胃繞道減重手術，體重從原本的78公斤，成功瘦身至55公斤，但2年前出現減重手術後的嚴重併發症，反覆胃潰瘍、胃出血，導致嚴重貧血，血色素最低掉到6.7，常到醫院緊急輸血，今年7月到台中醫院就醫時，血色素8.7（正常值12），血小板僅8萬7000（正常值12萬以上），嚴重貧血。

蔡金宏為張小姐進行胃繞道修正合併迷走神經截斷手術，胃部重新吻合，使部分食物可經由十二指腸吸收，改善體力不足，並針對胃潰瘍出血，進行處理，術後5天出院。

蔡金宏說，減重手術後併發症大多可由藥物和營養提供改善，少部分嚴重併發症，須由修正手術才能夠完全解決。

台中醫院醫療團隊近兩年已協助5位病人解決減重手術併發症，包括2名胃食道逆流、3名胃腸吻合不適應，都恢復正常生活，術後病人健康、未復胖，提醒減重手術前，應與主治醫師討論，避免術後併發症的困擾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中