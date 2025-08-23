自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

9旬翁牽機車跌倒撞頭腦出血 醫：臥室客廳浴室重災區

2025/08/23 05:30
9旬翁牽機車跌倒撞頭腦出血 醫：臥室客廳浴室重災區

▲李旭東醫師說明，患者的病情。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

9旬翁牽機車跌倒撞頭腦出血 醫：臥室客廳浴室重災區

▲影像檢查顯示，患者的右額葉腦出血。（記者張軒哲攝）

1名90歲老翁在家中移動機車時，突然重心不穩，整個人往前跌倒，頭撞到地面，當場造成頭部撕裂傷，血流如注，送醫急診。醫師檢查發現有2處傷口，其中一處撕裂傷達4公分，縫了10多針，進一步檢查，同時發現有輕微腦出血，住院治療後，已經平安返家休養，醫師指出，超過3成的長輩都在家中浴室、客廳、臥室跌倒，提醒民眾要特別留意。

李綜合醫院總院長、神經外科主治醫師李旭東表示，該患者自述，在家中騎樓牽機車時摔倒，頭部當場著地，流了很多血，被救護車送到醫院急診，清洗傷口後，發現有1個4公分及1個1公分的撕裂傷，右膝蓋也擦傷，頭部縫了10多針，進一步檢查確認顱內右額葉腦輕微出血，馬上安排住院治療。

跌倒 長者事故死亡原因第2名

李旭東指出，依衛福部公布數據顯示，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2名，每6位長者就有1位曾經跌倒，要注意長者肌肉流失與骨質疏鬆等問題來預防跌倒，尤其反應力不足的長輩，更是不要騎車或開車，以免反應不及自摔或釀車禍。

衛福部統計，長輩在家中最常見跌倒受傷的地點分別為臥室、客廳、浴室，這3個地方也是長輩待最久的地方。臥室應該要明亮、床的高度要依長輩身高量身打造，容易上下床，床邊放置助行器或安裝手把；客廳不要堆放雜物，動線要良好，避免絆倒；浴室要保持乾燥、放置防滑墊，最好加裝扶手防止摔倒。

李旭東建議，要預防長輩跌倒的風險，除了平時要注意攝取的熱量與蛋白質，有罹患高血壓、高血糖等慢性疾病的長者，更要依照醫囑按時吃藥及追蹤，也可以利用國健署「長者量六力」LINE官方帳號，每半年進行1次認知、行動等功能評估，提早發現跌倒風險。

