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健康網》咖啡、全麥麵包上榜！ 營養師：7飲食、藥物別混吃

2025/03/15 08:30

營養師提醒，咖啡因具有興奮中樞神經的作用，可能減弱鎮靜安眠藥的效果，導致藥效降低，因此千萬別一起吃；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，咖啡因具有興奮中樞神經的作用，可能減弱鎮靜安眠藥的效果，導致藥效降低，因此千萬別一起吃；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕儘管多數藥物、食物間並不會互相影響，卻仍有些組合會產生交互作用。營養師張語希在臉書專頁發文提醒，7飲食、藥物千萬別混著吃，包括：葡萄柚汁及降血壓藥、咖啡及鎮靜藥、起司及抗憂鬱藥、酒精及止痛藥、香蕉及降血壓藥、酪梨及抗凝血藥、全麥麵包及甲狀腺藥物等，2者一起吃容易產生交互作用，反害藥效失靈、甚至危害健康。

●葡萄柚汁、降血壓藥及降膽固醇藥：葡萄柚汁會干擾降血壓藥（鈣離子阻斷劑）和降膽固醇藥（Statin類）代謝，導致藥效過強，可能引發低血壓或肌肉損傷，因此服藥期間避免飲用葡萄柚汁。

●咖啡、鎮靜藥：咖啡因具有興奮中樞神經的作用，可能減弱鎮靜安眠藥的效果，導致藥效降低，而出現睡眠問題。另外，咖啡因會減少鈣與鐵的吸收，可能導致骨質流失或貧血，服藥前後避免喝咖啡。

●起司、抗憂鬱藥：起司含酪胺，使用單胺氧化酶抑制劑（MAOI）類的抗憂鬱藥時，會使MAOI抑制體內分解酪胺的酶，導致酪胺累積，可能引發血壓升高，提醒服用MAOI者，避免食用高酪胺食物，如起司、醃製肉類、發酵食品等。

營養師表示，起司含酪胺，使用特定抗憂鬱藥時，會抑制體內分解酪胺的酶，導致酪胺累積，可能使血壓升高；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，起司含酪胺，使用特定抗憂鬱藥時，會抑制體內分解酪胺的酶，導致酪胺累積，可能使血壓升高；示意圖。（圖取自freepik）

●酒精、止痛藥（NSAIDs）或降血糖藥物：酒精影響藥物代謝，與止痛藥（NSAIDs）可能增加胃腸道出血的風險。另外，酒精與降血糖藥物則可能增加胰島素的降血糖作用，引起低血糖。

●香蕉、降血壓藥：香蕉與部分降壓藥一起服用，如保鉀型利尿劑、血管收縮素轉換酶抑制劑、血管收縮素受體阻斷劑等，可能減少體內鉀離子的排出，導致血鉀升高，因此建議服用降血壓藥者，應避免同時攝取香蕉、柳橙、綠色葉菜類蔬菜等富含鉀的食物。

●酪梨、抗凝血藥：酪梨中含有豐富的維生素K，可能影響抗凝血藥的療效，抵銷抗凝血藥效果，應避免同時攝取大量食用富含維生素K的食物，如酪梨、深綠色葉菜。

●全麥麵包、甲狀腺藥物：高纖維飲食可能降低左旋甲狀腺素（levothyroxine）的吸收效率，導致藥效減弱。服用甲狀腺藥物時，避免同時攝取高纖維食物，並於服藥後30-60分鐘再進食。

做好4件事 服藥更安心

如何安全服藥？張語希建議，首先購買新藥時，一定要詳細詢問醫生或藥師，是否有需要避開的食物；若無法避免某些食物，可調整飲食時間，嘗試在不同時間段進行進食和服藥，讓身體有足夠時間吸收藥物和食物中的營養；也應定期與醫師、營養師溝通，更新飲食習慣和健康狀況，確保所服藥物的最佳效果；最後，記下平時常服用的藥物與食物清單，並養成閱讀藥物說明書，防止意外食物干擾藥效。

營養師建議，若無法避免食用某些食物，建議調整進食和服藥時間，讓身體有足夠時間吸收藥物和食物中的營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，若無法避免食用某些食物，建議調整進食和服藥時間，讓身體有足夠時間吸收藥物和食物中的營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

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