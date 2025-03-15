自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》雨天開「除濕機」減濕度 台電籲用電安全

2025/03/15 11:41

台電提醒除濕機的用電安全，其中「人離機停、不用不插電」為首要，且適時檢查滿水停機功能。（圖取自freepik）

台電提醒除濕機的用電安全，其中「人離機停、不用不插電」為首要，且適時檢查滿水停機功能。（圖取自freepik）

相關新聞請見

健康網》雨天室內晾濕衣服 醫：恐引發2疾病

健康網》冷天窗戶起霧結露水 日專家：引健康隱憂

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家度過週末的好興致，全被雷雨澆熄了。中央氣象署在今（15）日針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息。這時不少人家中的濕度直線上升，除濕機成為許多家庭對抗潮濕的好選擇。

台電於粉專「台電電力粉絲團」說明，除濕機水箱的水太滿溢出，機體遇水易產生短路。如再加上老舊電線外露，就很有可能導致電線走火。也曾有屋主不在家，除濕機沒關而失火的情況。

台電提醒除濕機使用安全2重點：

1.適時檢查滿水停機功能：可以把水箱裝滿後啟動除濕機，測試看看水箱水滿後，除濕機是否可正常自動斷電，如果功能故障，就需停止使用及盡快報修。

2.人離機停、不用不插：外出前或要長時間離開時，都別忘記將除濕機電源關閉，並拔除插頭。

同時，台電強調，以下狀況應避免用除濕機：晚上睡覺時、無人看管時、不在家不除濕。台電表示，使用除濕機多留意，才能安全除濕安心抗潮。

近期不少人會使用除濕機幫助降低室內溫度，台電提醒用電安全。（圖取自freepik）

近期不少人會使用除濕機幫助降低室內溫度，台電提醒用電安全。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中