健康網》雨天開「除濕機」減濕度 台電籲用電安全

台電提醒除濕機的用電安全，其中「人離機停、不用不插電」為首要，且適時檢查滿水停機功能。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家度過週末的好興致，全被雷雨澆熄了。中央氣象署在今（15）日針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息。這時不少人家中的濕度直線上升，除濕機成為許多家庭對抗潮濕的好選擇。

台電於粉專「台電電力粉絲團」說明，除濕機水箱的水太滿溢出，機體遇水易產生短路。如再加上老舊電線外露，就很有可能導致電線走火。也曾有屋主不在家，除濕機沒關而失火的情況。

台電提醒除濕機使用安全2重點：

1.適時檢查滿水停機功能：可以把水箱裝滿後啟動除濕機，測試看看水箱水滿後，除濕機是否可正常自動斷電，如果功能故障，就需停止使用及盡快報修。

2.人離機停、不用不插：外出前或要長時間離開時，都別忘記將除濕機電源關閉，並拔除插頭。

同時，台電強調，以下狀況應避免用除濕機：晚上睡覺時、無人看管時、不在家不除濕。台電表示，使用除濕機多留意，才能安全除濕安心抗潮。

近期不少人會使用除濕機幫助降低室內溫度，台電提醒用電安全。（圖取自freepik）

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