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健康網》雨天室內晾濕衣服 醫：恐引發2疾病

2025/02/26 17:15

專家提醒，在室內晾衣服恐造成濕度過高，增加微生物孳生。（圖取自PhotoAC）

專家提醒，在室內晾衣服恐造成濕度過高，增加微生物孳生。（圖取自PhotoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春季天氣總是時而晴天時而下雨，雖這週末連假期間天氣晴朗，氣溫較高，然下週恐迎接濕冷天氣。中央氣象署指出，3月3日鋒面接近，全台將轉為有雨天氣。由於都會區居住空間日益狹小，不少人家中無陽台，須將衣服晾在房間內；或是在雨季，即使習慣晾在戶外，也要帶進屋內。然醫師示警，將濕衣服擺在室內將提高室內濕度，增加微生物孳生並引發疾病。

林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，較能維持人體健康的相對濕度為40％到60%。若室內溼度超過60%，恐造成微生物孳生，包含黴菌、塵螨乃至於細菌等。這些微生物恐引發兩方面疾病：首先是呼吸道方面疾病、氣喘，嚴重者甚至可能引發肺炎；另一種則是因塵螨引發的過敏性鼻炎。

若將濕衣服放在室內，其濕度很可能會超過60%。因此顏宗海建議，洗過衣服後盡量在戶外晾衣服。若是沒有陽台，不方便晾在戶外的話，顏宗海建議可以用烘衣機，或是晾的時候開除濕機，將濕度維持在60%以下。

不少人習慣在室內晾衣服，在居住空間較小的市區尤其明顯。（圖取自PhotoAC）

不少人習慣在室內晾衣服，在居住空間較小的市區尤其明顯。（圖取自PhotoAC）

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