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健康網》寒流別穿棉質內衣！ 醫教「3層正確穿衣順序」超暖

2025/02/10 13:19

寒流來襲，醫師建議3層穿衣，更保暖。（資料照）

寒流來襲，醫師建議3層穿衣，更保暖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，穿著厚外套出門，卻還是冷吱吱？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，光穿厚外套是不夠保暖的，建議穿3層：基層排汗、中層保暖、外層防風防水，除了能保暖外，還可以依照環境靈活調整保暖衣物，讓全身暖呼呼。不過，他也特別提醒，許多人習慣在最內層穿棉質衛生衣，但其實棉質吸汗但不易乾，可能導致失溫，因此不建議穿棉質的。

多層穿搭 減少熱量流失

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，漸層式保暖法（Layering System）是以多層穿搭來提高保暖效果，透過調整不同材質與不同層次，在身體周圍創造保暖空氣層，以減少熱量流失並應對不同環境變化。

為何漸層式保暖法可以保暖？黃軒提及，原因有三，首先，其能讓衣服與身體之間的空氣層可作為熱絕緣體，減少熱量流失；再者，基礎層負責排汗，避免汗水蒸發時帶走大量熱能，降低體溫；最後多層穿搭能夠依天氣調整衣物，靈活適應不同溫度。因此建議穿三層衣服，且順序如下：

●基礎層（Base Layer）—吸濕排汗：保持皮膚乾爽，避免汗水降低體溫。選擇合身、快乾的材質（如排汗衣、羊毛、聚酯纖維），避免棉質（吸水但不易乾）。

●中間層（Mid Layer）—保暖隔熱：提供保暖效果，將身體產生的熱量鎖住，可選擇抓絨、羽絨、羊毛等材質，以有效形成保暖空氣層。

●外層（Outer Layer）—防風防水：阻擋冷風、雨水，防止外部環境影響內部保暖，因此應防風防水材質，確保透氣性，避免內層濕氣累積。

醫師表示，棉質衣褲雖能吸水，但不易乾，可能導致失溫，因此不建議最內層穿棉質的；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，棉質衣褲雖能吸水，但不易乾，可能導致失溫，因此不建議最內層穿棉質的；示意圖。（圖取自freepik）

透過計算CLO值 保暖最大化

如何計算保溫效率？黃軒說明，保暖效果通常可透過衣物熱阻（CLO值）來衡量，公式為CLO=熱阻值（Rct）／0.155，其代表著在室溫21°C、相對濕度50%、空氣流速不超過10cm/s的環境下，1名成人靜坐並感到舒適時，所需的保暖程度即為1CLO，數值越高，保暖效果越好。

舉例來說，夏季T恤約0.1CLO、羊毛毛衣約0.3CLO、厚羽絨外套約0.7–1.0CLO，因此全套冬季裝備（多層穿搭）可達 2.0–4.0CLO。

黃軒進一步解釋，當每層衣物的CLO值相加即可得出總體CLO值，例如當內層穿排汗衣（0.2 CLO）+中層穿羊毛衣、抓絨外套（0.3、0.5 CLO）+外層穿防風外套（0.4CLO）=1.4 CLO。若要進一步提升保暖效率，可透過增加中層保暖材質（如羽絨）或提高外層防風能力來減少熱量流失。

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