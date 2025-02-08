健康網》陰雨天關節痛好困擾？ 營養師推5舒緩食物：搭配伸展更有效

近期陰雨綿綿，不少人因此關節痛。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近陰雨綿綿，除了要擔心衣服沒乾以外，不少人也有關節痛的問題，好食課營養師Lexie張宜臻在臉書粉專「好食課」發文分享5類可減緩關節痛的食物，其中包含全穀及未精製澱粉、鮭魚、莓果類、雞蛋、深綠色蔬菜等；而關節痛也可能是僵硬所導致，適度做伸展運動或熱敷也能有效緩解不適。

莓果類 雞蛋抗發炎

張宜臻分享5類可減緩關節痛的食物。

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●全穀及未精製澱粉：精製糖容易促進身體發炎，糙米、地瓜、馬鈴薯等未精製澱粉則富含維生素B群及硒，可幫助抗氧化，減少關節發炎受損。

●鮭魚、鯖魚：ω-3脂肪酸可減緩促發炎反應，研究發現每週吃至少兩次魚有較低的關節疾病活動指數（DAS28）分數，改善關節疼痛及腫脹感。

●莓果類：漿果類（藍莓、覆盆子和草莓）及石榴等水果富含維生素C及水果多酚，具有抗氧化、抗發炎及鎮痛的作用，可減緩關節發炎。

●雞蛋、日曬乾香菇：維生素D可幫助鈣質吸收，維持骨骼健康，也能調節免疫，減緩關節發炎情形，沒日光曬的情況下，可多吃富含維生素D的食材，如木耳、舞菇、日曬乾香菇、雞蛋等。

●深綠色蔬菜：維生素K缺乏會造成軟骨鈣化，促進關節炎發生，可多吃菠菜、綠花椰菜等深綠色蔬菜幫助補維生素K。

張宜臻補充，下雨天關節疼痛不一定代表關節炎，可能只是缺乏運動導致的不適。此時，可以透過適度活動筋骨來緩解僵硬感，幫助關節恢復靈活度。此外，熱敷也是一種有效的方法，無論是使用毛巾熱敷或泡熱水，都能促進血液循環，舒緩肌肉痠痛，並減輕關節不適感。適當的熱敷與伸展運動搭配，能有效降低陰雨天帶來的不適。

營養師指出，維生素K缺乏會造成軟骨鈣化，促進關節炎發生，可多吃菠菜、綠花椰菜等深綠色蔬菜幫助補維生素K。（資料照）

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