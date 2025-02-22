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健康網》冷天窗戶起霧結露水 日專家：引健康隱憂

2025/02/22 18:01

不少人在冬季時會發現窗戶上經常有很多的冷凝水，實際上這可能引發健康隱憂。（圖取自PhotoAC）

不少人在冬季時會發現窗戶上經常有很多的冷凝水，實際上這可能引發健康隱憂。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日冷氣團來襲，是否曾注意過你的家有個狀況：窗戶起霧了，結了大量的冷凝水。部分人提到家中所有窗戶，在室內那面都會有水氣，就連窗框也是。在台灣，不少人會開除濕機應付。日本專家說明，若不認真處理，可能造成室內生長黴菌，進而增加呼吸道疾病或過敏，甚至是肺炎的風險。

日媒《FNN》引用談話性節目《it!》內容指出，有民眾直言自己知道窗戶有水氣、甚至窗簾沾黏在窗戶上，會容易長黴菌，需要清潔，卻又懶得清；不少民眾看到這些冷凝水，多是用布擦一擦。

千葉大學真菌學研究中心（千葉大学真菌医学研究センター）副教授矢口貴志表示，黴菌需要灰塵與水分才能生長，而節水的窗戶邊，兩者都有。加上冬季室內會開暖氣，高溫為黴菌創造有利生長環境。

矢口貴志表示，吸入黴菌是否引發過敏，因人而異。對免疫系統較弱的人來說，過敏將較為嚴重，甚至可能造成肺部感染。

若要減少危害，清潔專家尾崎真說明，首要做的事是打開窗戶，助室內通風。同時避免將水族箱與盆栽，放在靠近窗戶的地方，它們可能使空間更潮濕。若有絨毛玩具、玩偶，不可太靠近窗戶，以免黴菌孳生。

另外，也可用一茶匙的洗碗精，加入200c.c.的水中稀釋，攪拌均勻，看到有少量泡沫的程度。之後抹布沾上清潔劑，擰乾後擦拭窗戶。這是因為清潔劑可降低窗戶的表面張力，因此水不容易凝結，實驗指出，大約可維持5天。

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