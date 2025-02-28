健康網》「急診壅塞」僅是醫療崩壞的一角！醫：醫療業缺這

有醫師認為，急診壅塞是醫療崩壞的冰山一角，而醫療目前最缺的其實是「錢」。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

健康網》開刀房「神隊友」全走 醫：護理離職潮釀3危害

護理學會盼解決人力問題 賴總統要行政部門「劍及履及、立刻執行」

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期急診壅塞的危機備受關注，不少醫護透過社交網站疾呼急診壅塞後恐陷更嚴重的離職潮，使得護理人力荒以及醫療崩壞等問題更形劇烈。對此，近日行政院、衛福部也提出相關配套措施。

林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸認為，台灣醫療真正缺的是「錢」，「因為缺錢，所以醫護流失；醫護流失，所以病房沒床；病房沒床，所以要住院的人只能擠在急診。」

許哲綸在粉專「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」談他的看法：外界多認為急診會雍塞，是因為沒有落實分級醫療。但問題真的在這裡嗎？現在是連「重症病人」都沒有加護病床，輕症下轉能幫助多少？事實是，就算把不佔床的輕症趕走，加護病房的床也不會變多。需要住院的病人，一樣要排隊等排隊期間出事了，一樣可能要在地板插管急救。

許哲綸強調：「台灣醫療真正缺的，是錢！因為缺錢，所以醫護流失；醫護流失，所以病房沒床；病房沒床，所以要住院的人只能擠在急診。」現在急診擠爆，只是醫療崩壞的冰山一角而已；事實上是，有限的預算、醫護的出走，已經導致體系無力負擔日漸上升的醫療需求。「這樣的局面，光是喊分級醫療，能解決多少呢？」

這番評論讓不少人回覆，直呼「很多醫院都在關床，因為醫護人力不足。」健保需要改革，使用者付費；或是病患到醫學中心，應該要付更高的自付額。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法