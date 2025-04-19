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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天氣回暖也會中風！ 醫揭4因素：脫水上榜

2025/04/19 10:46

醫師指出，脫水時若未及時補充水分，易形成血栓，導致缺血性中風，需特別注意；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，脫水時若未及時補充水分，易形成血栓，導致缺血性中風，需特別注意；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然俗語說「端午後收冬衣」，近期可能又有一波鋒面帶來濕冷天氣；然夏日逼近，天氣確實越來越暖了，那是不是就不用擔心中風了？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢提到，寒冷天氣確實會讓血管收縮、血壓升高，增加中風風險。但是溫暖天氣並不代表完全沒有風險，血管因氣溫變化過度收縮和擴張、炎熱時脫水、血壓管理不當、不良生活習慣都會影響，而脫水時若未及時補充水分，易形成血栓，導致缺血性中風，需特別注意。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦礁溪診所陽明醫院頸椎腰椎微創手術」發文提到，天氣回暖也不能輕忽，尤其是像現在這樣，早晚氣溫劇烈變化時，身體的調節機制容易失衡，仍然可能導致中風。而他也提出了4個春天容易中風的因素。

氣溫變化大血管難適應

春天常出現晝夜溫差大的情況，白天熱到想開冷氣，晚上又冷到想穿毛衣。血管在忽冷忽熱的狀態下，容易過度收縮與擴張，使血壓波動劇烈，增加中風風險。

脫水與血液濃稠度上升

天氣炎熱時，人體水分流失較快，若未及時補充水分，血液會變得更加黏稠，容易形成血栓，導致缺血性中風。特別是年長者和有心血管疾病的人，更容易受到影響。

血壓管理不當

有些人到了溫暖天氣後，就放鬆警惕，不再監測血壓或規律服藥。但事實上，高血壓仍然是中風的主要風險因素，即使氣溫變得再高再熱，也不能掉以輕心。

生活習慣影響

氣溫回暖，人們外出活動的機會增加，可能會攝取過多高鹽、高油食物，或是飲酒過量，這些因素都可能導致血壓升高，進而增加中風的機率。

謝炳賢提醒，中風風險無季節之分，全年都要注意！無論什麼天氣，控制血壓、補充水分、健康飲食與良好的生活習慣，才是降低中風風險的關鍵。

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