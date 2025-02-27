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護理學會盼解決人力問題 賴總統要行政部門「劍及履及、立刻執行」

2025/02/27 21:57

總統賴清德下午主持總統府健康台灣推動委員會時表示，政府會積極處理大家關心的醫院壅塞問題。（總統府提供）

總統賴清德下午主持總統府健康台灣推動委員會時表示，政府會積極處理大家關心的醫院壅塞問題。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今晚主持健康台灣委員會討論慢性病防治、急診壅塞等議題，台灣護理學會理事長廖美南認為，護理人力不足問題，建議應從夜班補貼政策、健保給付護理費、中階技術人員進駐醫院協助護理人員等三方面進行改革，並強調，急診壅塞問題「沒有人是局外人」，賴總統也要求行政部門「劍及履及、立刻執行」。

賴總統致詞時指出，對於醫院壅塞議題，政府會積極處理，短期方面，透過各縣市衛生局加強督導、調度急診病床，同時持續強化各醫學中心的院內病床調度，以及發揮緊急醫療網功能，加強區域醫院間的聯防機制，減輕急診壓力；中長程方面則將加強落實醫療分級制度，並持續獎勵醫院增聘護理人力、研議調整健保給付，鼓勵更多醫院投入急重症照護。盼透過多管齊下，解決台灣醫療所面對的問題。

據轉述，廖美南呼應賴總統提到的急診事件強調「沒有人是局外人」，對於現行人力緊縮窘境可從三方向改革。第一，醫護團體對於夜班補貼政策除一般病房以外，也要納入ICU和急診護理人員有高度共識，希望已經有共識的部分能夠儘快實施。

第二，現行健保給付護理費制度，已經沒有辦法反映護理人力成本。雖然近年每一家醫院，都有具體幫護理人員加薪，以過去三年統計資料，平均都有加3%至4%薪水，但健保給付護理費標準已經很久沒有調整，盼政府對此能有一個長期規劃，逐年提高護理費的支付標準。

第三，在COVID-19期間，有引進住院整合照顧計畫，過去兩年實施結果，民眾、護理人員都有很好評價，但使用率並不高，源頭還是在於護理人力來源不足，希望儘速開放中階技術人員，經管理、訓練後進駐醫院，共同協助護理人員，讓護理人員有更多時間提供專業照護，同時留任護理人力，對整體人力運用會更有效率。

據轉述，衛福部長邱泰源回應，面對現行狀況，政府會積極處理，也會跟護理團體、教育部、甚至是考試院等相關單位進行討論，儘速補充護理人員；健保署長石崇良則表示，有關健保給付護理人力部分，政府目標從今年起4年逐年調升，4年後可以調升60%，也會同步注意調升可以真正反映在護理人員的薪資提升。

健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻也建議，可考慮讓還沒考到執照的本籍護生加入護佐制度，讓護理師能專注於照護病人。

最後，賴總統指示衛福部，應建立區域醫院和醫學中心網絡，並確保緊急醫療網能夠發揮功能，賴也強調「委員提出來的意見，行政部會不能只有說明與解釋，回去該討論的就要討論，再來解決、擬定策略」，要求行政部門劍及履及、立刻執行。

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