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「塑膠微粒」損害海鳥腦 下一個是人類？專家解風險

2025/04/19 11:21

專家直言，尚無法直接推論塑膠微粒對人類的影響，但塑膠微粒早已悄悄進入我們的生活，從空氣、海鮮、蔬菜到衣服，幾乎無所不在。（資料照）

專家直言，尚無法直接推論塑膠微粒對人類的影響，但塑膠微粒早已悄悄進入我們的生活，從空氣、海鮮、蔬菜到衣服，幾乎無所不在。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2025）年3月一篇刊登在國際權威期刊《科學進展》（Science Advances）的研究引發熱議，研究發現，野生海鳥雛鳥體內若含較多塑膠微粒，不僅胃部有塑膠殘留，連大腦也出現異常，甚至偵測到與人類阿茲海默症相關的神經退化訊號。專家直言，尚無法直接推論塑膠微粒對人類的影響，但塑膠微粒早已悄悄進入我們的生活，從空氣、海鮮、蔬菜到衣服，幾乎無所不在。

成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所副教授徐瑋萱指出，這篇研究的對象是澳洲一種海鳥的雛鳥，團隊依胃中塑膠含量分為「高曝露組」與「低曝露組」，並比對血液與器官中的蛋白質表現差異。

結果發現，攝入塑膠較多的雛鳥，體內蛋白質變化明顯，尤其是大腦中「BDNF」（腦源性神經營養因子）這項蛋白，在高曝露組顯著下降，而這種蛋白與人類的記憶、學習及神經退化疾病密切相關。

「我們不能說這些海鳥得了失智症，因為鳥類本來就沒有這樣的疾病，也不能直接認定是塑膠微粒造成的結果。」徐瑋萱認為，這項研究屬於關聯性分析，無法證明「吃了塑膠就會傷腦」，由於研究是根據野外自然環境中，鳥類攝入塑膠的多寡來比較，而非在可控條件下進行實驗，因此只能說可能存在風險或相關現象，但還不能斷定有因果關係。

至於人類是否也會受影響？徐瑋萱表示，目前沒有直接證據證明塑膠微粒會傷害人體，但已有研究在血液、胎盤甚至腦部發現微粒殘留。「我們沒辦法對人體做實驗，加上塑膠的材質、大小都不同，來源也複雜，還可能吸附重金屬、毒素，因此很難證實對人體的影響。」

她進一步說明，「像超過100微米的塑膠通常會被排出體外，但小於20微米、甚至奈米等級的微粒，就可能穿透腸壁、留在體內。」在動物實驗中，可以清楚觀察到塑膠微粒對肝、腎、大腦和生殖系統造成傷害，但那是在控制條件下的結果，跟人類實際暴露情況仍有差距。

徐瑋萱指出，目前關於塑膠微粒的研究仍相當零散，使用的材質、粒徑和實驗方式各有不同，至今還沒有一套明確的毒性劑量標準，不過她也強調，塑膠微粒早就無所不在，從海鮮、衣物，到蔬菜，都已經有研究發現它的存在。

「無法下定論，不代表沒有風險！」徐瑋萱提醒，團隊曾發現，高溫沖泡茶包會釋出大量塑膠微粒，其他像是塑膠容器遇熱、洗衣時釋出的纖維、空氣中的灰塵等都是潛在來源。她建議，民眾日常生活中可選擇玻璃或不鏽鋼餐具、避免高溫使用塑膠容器等方式，雖然很難完全避開塑膠微粒，但可以從減少日常接觸做起，將風險降低。

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