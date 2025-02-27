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健康網》開刀房「神隊友」全走 醫：護理離職潮釀3危害

2025/02/27 14:10

近期護理師人力荒尚未止歇，醫師談開刀房護理師離職的風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

近期護理師人力荒尚未止歇，醫師談開刀房護理師離職的風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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健康網》急診壅塞！醫談「沒人敢講」正途：減少醫療需求

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期醫護圈最大的問題除了急診壅塞以外，也有護理師離職潮，這個從疫情後存在至今，不可忽視的巨大問題。台中榮總婦產科醫師謝筱芸表示，目前開刀房內，與醫師默契無間的護理師「神隊友」們都走了，手術要如何順利？她認為這樣會造成手術時間變長，對突發狀況的應變能力減弱等危險。

台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」以「護理師離職潮！開刀房的神隊友去哪了？」發文談到，熱議的醫療話題不外乎「護理師離職潮」。急診室爆滿、病床難求，留在醫院裡還沒離職的護理人員，都在硬撐。

在開刀房，我們也有個頭痛的問題：那些神隊友一個個走了，手術還能順利嗎？謝筱芸表示，很多人以為手術室是這樣的：醫師霸氣登場，喊一聲「刀！」，護理師遞上完美器械，手術精準落刀。然謝筱芸表示，也有可能是這樣的版本：

醫師：「刀！」

（護理師拿起剪刀）

醫師：「不是這個！……要短的、尖的！」

（翻找中）

醫師：（唉…這台手術可能會很漫長……）

謝筱芸強調，資深優秀護理師的價值，就在這種時候體現了：醫師話還沒說完，器械就精準遞到手上；突發狀況一來，馬上叫血、領血，迅速應變；熟悉每位醫師的手術習慣，節奏穩定，不需要太多時間磨合。這樣的「神隊友」，不是短時間可以培養出來的，但現在，他們正在加速流失。

醫師表示，若開刀房的神隊友護理師大規模離職，後果嚴峻。（圖取自「謝筱芸醫師的泌密診療室」）

醫師表示，若開刀房的神隊友護理師大規模離職，後果嚴峻。（圖取自「謝筱芸醫師的泌密診療室」）

謝筱芸說明，當神隊友離開，開刀房會變怎樣？

●手術時間變長：護理師還在摸索器械和流程。

●突發狀況應變慢：經驗不足，緊急時刻可能手忙腳亂。

●醫護默契不再：每台手術都像「第一次合作」，需要不斷磨合。

這不只是醫護的問題，病患的安全和手術品質，也可能受到影響。

謝筱芸說明，護理師離職潮，幾乎每家醫院都在發生。原因無非是：

●工時長、壓力大，還可能隨時被叫回來加班。

●薪資與付出不成正比，忙得要死，薪資卻沒有跟著變多。

●工作內容超展開，明明是護理師，卻要應付許多文書處理和病人投訴抱怨

當護理師連生病了也很難請假，自然會想轉行。有人說：「走了再找新人進來不就好了？」但謝筱芸說明，資深護理師的經驗和默契，不是短時間能取代的。如果這種狀況繼續惡化，未來可能會遇到：

●手術時間拉長，等待更久。

●醫護人員過勞，出錯機率增加。

●醫療品質下降，康復速度變慢。

謝筱芸強調，這不是在製造恐慌，而是正在發生的現實。護理師離職潮，不是醫院長官才該關心的問題，而是影響到每一個需要醫療照護的人。「如果你曾經在醫院感受到護理師的專業照顧，請給他們多一點愛的鼓勵。」

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