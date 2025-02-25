健康網》急診壅塞！醫談「沒人敢講」正途：減少醫療需求

近期急診壅塞，除了部會以外，不少第一線的醫護也提出建議。（資料照）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期急診壅塞難解，醫護紛發出求救訊號，也有不少人擔憂醫護人員離職潮恐湧現，加劇護理人力荒。台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇認為「正途是要減少醫療需求，但是沒人敢講。」

姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」說明，分級醫療從提倡到現在已經10年有餘，「我們以為自己做到了一些什麼，結果到現在，看來仍然是一樣。」過去有老師曾告訴他：各種措施一直優化醫療量能，但是仍然會不斷浮出更多的醫療需求。越來越多的需求與品質要求，但是越來越少的專業人力。這是不可逆的，下個十年又要怎麼做？

他強調「你知道癥結在哪裡嗎？」姜冠宇提醒，用美國、英國比較就懂了。基本上急性住院病房住院天數都是台灣的一半，4到6天之類，不滿一週還急著出院。基本上在別的國家的住院治療都是「點到為止」，病人一點都不喜歡住院。

反之在台灣，住院兩個禮拜就算是很有效率的醫師，恐怕還太快出院，而會跟病人起糾紛。每次病人跟我求多住幾天，但在公務群組求翻床率、求騰出空床。我都是笑在心裡，不過算了，在不同位置都各有難處。

解決急診壅塞，台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇認為，應減少醫療需求。（資料照，記者鍾麗華攝）

姜冠宇強調，台灣健保是「鼓勵人消費醫療的」。給病人的優惠多，讓病人很喜歡住院，擠壓到醫療業務的給付。如果頻繁往返急診、頻繁住院、超長急診待床與超長住院、短期再住院。

姜冠宇說明，這種很容易不斷在探醫院負擔底線的，產生的超額成本，是由「病人家庭」去承擔。此時病人寧可盡早回家；我想這一切結果會很不一樣。姜冠宇說明，「因為目前是醫院承擔的，健保也是查醫院和醫師。這個不是沒醫德喔，是病人和家屬自己也要掌握進度。」

年輕力壯者希望縮短住院時數，「會想督促醫師完成治療進度，甚至簡化治療。」相反的，姜冠宇表示，年長者增加，希望在醫院多住一點的病人和家屬，比例像是浪潮一樣升高。「這就是前1個10年和後1個10年差異。而此機制不改，再後一個10年更慘。屆時公衛學者和醫管專家提的論述都沒用了。」

以上這些是補充「急診需要床位」背後的背景實務，要床位更靈活運用，某種程度要轉嫁病人才做得到。然而這就是台灣健保所作不到的事，但是始終沒有人願意當那個「壞人」。

另外姜冠宇補充：也別認為急診檢傷分流走「7成非緊急」就沒事了。切勿報表治國，不要光從數字來了解故事。既然三成真的很緊急，也就是一個在手上就會處理很久的，例如：「急診現場左手IHCA、右手OHCA，這場景我經歷過。這些重症病患，是所有急重症醫師耗掉9成上班時間的工作重點。只要「基數夠大」，就算是3成，一樣都是吃不消的。」

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