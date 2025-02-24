急診醫求救反遭嗆「小腦袋」 林靜儀：會檢討用詞

近期急診壅塞，面對一名急診醫師在網路上發文，衛福部次長林靜儀以「小腦袋」說法回應，掀起網友炸鍋。（記者朱沛雄攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期急診壅塞難解，醫護苦不堪言，有急診醫師在社群平台上發聲，希望衛福部次長林靜儀幫忙改善急診的崩潰跟壅塞，林靜儀卻以「小腦袋」說法回應，掀起網友炸鍋，更被民眾黨立委陳昭姿點名下台。對此，林靜儀今（24日）出席記者會表示，當初對話旨在呼籲民眾配合分級醫療，會再檢討用詞。

面對一名急診醫師在網路上發文，希望林靜儀幫忙改善急診的崩潰跟壅塞，林靜儀回覆「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？橫向縱向預算政策鼓勵加限制，是政府內部跟相關醫療組織和機構的事，趁難得民眾關注時呼籲民眾責任，也是該做的事。」

請繼續往下閱讀...

事後該名醫師再度發文指出，自己的留言「換來一個呵呵跟小腦袋的嘲諷」，林靜儀又回文「衛福部各種努力的措施你沒有有意義的評論，我也不知道你願意聲援支持改革的作為，我各種為了導正分級醫療的倡議與努力，你當作我只有網路說說。好吧，你大腦袋。棒棒。」

這種回應引發網友批評，陳昭姿也指出，這已經不是林靜儀第一次在網路上對基層醫護的求助進行嘲笑。三番兩次以嘲笑的態度對待基層醫護的求救，這樣的行為實際上是在促使醫護人員的流失！她也直言希望行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源能夠撤換林靜儀，選擇一位真正有心改革、願意與基層醫護進行良好溝通的次長。

對此，林靜儀今日解釋，現在是有點片面的資訊，還原當時對話的原意，主要是春節後急診量能緊繃，希望呼籲民眾配合分級醫療，也能理解這段時間醫護壓力情緒希望有出口，她亦感謝每位醫師貢獻所長，以及急診醫學會提出短期或長期的建設性討論。

林靜儀提到，如果她在用詞與溝通用語部分有需要檢討，會虛心檢討，強調「在網路上跟人家爭吵的事情，我會自己檢討。」

衛福部長邱泰源也緩頰地說，針對急診壅塞事件的處理，林靜儀非常用心，專業能力與做事效率相當好，這個部分要給她最大的肯定，且她的用詞也表達她的態度了，應該往正面的方向來看。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法