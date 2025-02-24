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健康網》咳不停要衝急診室？ 醫揭3情況不用去

2025/02/24 17:31

劉中平呼籲，為保存急診的能量，讓我們自己和家人真正需要時可以被搶救，沒有緊急狀況避免去急診室；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

劉中平呼籲，為保存急診的能量，讓我們自己和家人真正需要時可以被搶救，沒有緊急狀況避免去急診室；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內各大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救聲明；對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，急診室是用生命的危險程度來判斷優先順序，不是看誰比較痛，如慢性咳嗽、反覆性疼痛及失眠都不需要去急診，為保存急診的能量，大家一起來幫忙，沒有緊急狀況避免去急診室。

「醫師，我咳嗽一個月，昨天去急診看也沒什麼效」、「我媽腰痠，這個月已經去急診打過三次針了」、「我昨天晚上睡不著，去急診拿安眠藥吃」。劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，醫護人員了解大家身體不舒服的痛苦，但以上這些症狀，好像都不是衝急診的理由。

他說，台灣的急診室壅塞，已經不是新聞了，原因很多，不夠危急的患者充滿急診的候診區，似乎也是理由之一。急診是救命救急的地方，他也曾在急診室工作許多時光，會參與急救都是充傻勁想要助人的熱血男女，但過量的患者和緊繃的疾病關係，也嚴重消磨了志氣。

近期國內各大醫院急診爆滿，劉中平表示，過量的患者和緊繃的疾病關係，嚴重消磨醫護人員的志氣；情境照。（資料照）

近期國內各大醫院急診爆滿，劉中平表示，過量的患者和緊繃的疾病關係，嚴重消磨醫護人員的志氣；情境照。（資料照）

搶救急診室 大家來幫忙

劉中平強調，急診室是用生命的危險程度來判斷優先順序，不是看誰比較痛或誰是誰的誰，來決定誰可以先處理？為保存急診的能量，讓我們自己和家人真正需要時可以被搶救，請大家愛護急診，沒有緊急狀況避免去急診室。

他也呼籲保護急診室，我們都可以幫一點忙，建議大家：

慢性咳嗽，請到一般門診詳細檢查，避免去急診室。

反覆性疼痛，請找相關醫師處理，避免去急診室。

睡不著覺，請和專業人員諮詢，避免去急診室。

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